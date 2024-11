Israel e Hezbollah trocam acusações e violam cessar-fogo após apenas 24h de trégua

Na manhã desta quinta-feira, a cidade libanesa de Markaba, localizada no sul do país, foi alvo de disparos de tanques israelenses, conforme relatado por fontes da agência Reuters. O incidente ocorreu apenas um dia após a implementação de um cessar-fogo entre Israel e o grupo Hezbollah, que visava interromper hostilidades por um período de 60 dias.

O Exército israelense justificou os ataques alegando que veículos suspeitos foram avistados em várias áreas do sul do Líbano, o que configuraria uma violação do acordo de trégua por parte do Hezbollah. Em resposta a esta suposta infração, Israel também conduziu ataques aéreos contra um depósito de foguetes do grupo militante.

Diante dos acontecimentos, Israel instaurou um toque de recolher na região sul do Líbano, com o objetivo de monitorar movimentações possivelmente relacionadas ao Hezbollah. A medida surge em meio a tensões sobre as interpretações do acordo, particularmente no que diz respeito ao direito de Israel de responder a atividades consideradas ameaçadoras.

O pacto mediado pelos Estados Unidos e França estipula uma retirada gradual das tropas israelenses e do Hezbollah da área em conflito. A responsabilidade pela segurança local será assumida pelo Exército libanês e forças da ONU.

Desde o início dos confrontos em setembro deste ano, mais de 3.500 civis libaneses perderam a vida, segundo informações do Ministério da Saúde do Líbano. Os bombardeios israelenses têm sido especialmente intensos no sul do país e na capital Beirute.

Enquanto isso, a Faixa de Gaza continua sob tensão, sem sinais imediatos de cessar-fogo. Recentes bombardeios israelenses na região resultaram em 17 mortes, conforme reportado pelo Ministério da Saúde controlado pelo Hamas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou estar disposto a promover esforços para alcançar um acordo semelhante no território palestino.

Esta situação reflete as complexas dinâmicas geopolíticas da região e evidencia os desafios contínuos para se alcançar uma paz duradoura entre as partes envolvidas.