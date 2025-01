Israel e Hamas discutem nova versão de acordo para cessar-fogo em Gaza

No último domingo (12), houve avanços significativos nas negociações entre Israel e Hamas, conforme reportado por uma fonte próxima ao processo. Esses desenvolvimentos ocorreram horas após uma conversa telefônica entre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

Pressão para um acordo antes da posse de Trump

Segundo informações divulgadas nesta segunda-feira (13), o Catar apresentou uma versão final do acordo de cessar-fogo e da libertação de reféns detidos pelo Hamas na Faixa de Gaza. As discussões, que ocorreram em Doha, contaram com a participação de representantes de Israel, dos EUA e do Catar.

Antes das negociações, Biden e Netanyahu discutiram iniciativas que visam acabar com os combates na região e facilitar a libertação dos reféns. A Casa Branca enfatizou que Biden destacou a urgência de um cessar-fogo imediato e o retorno dos reféns, além da necessidade de aumentar a ajuda humanitária como parte do acordo.

O governo dos EUA está sob pressão para finalizar um acordo antes da posse do ex-presidente Donald Trump em 20 de janeiro. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, declarou que o país está se esforçando para alcançar um entendimento que encerre a guerra e possibilite a libertação dos reféns mantidos em território palestino. “Israel realmente deseja libertar os reféns e as negociações estão progredindo,” afirmou Sa’ar durante coletiva ao lado do chanceler dinamarquês, Lars Lokke Rasmussen.

O Hamas também se pronunciou sobre o andamento das conversas, afirmando que os diálogos sobre questões centrais para o cessar-fogo em Gaza avançaram e que seus representantes estão trabalhando para concluir as discussões restantes em breve.

Preocupações humanitárias e militares continuam a marcar o cenário

A situação humanitária na Faixa de Gaza é alarmante. Desde os ataques realizados pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, cerca de 100 reféns israelenses permanecem sob custódia do grupo, enquanto a ofensiva israelense resultou em mais de 46 mil mortes em Gaza, conforme relatado por autoridades palestinas. A maioria da população local foi forçada a se deslocar devido aos intensos combates.

lsraeli occupation forces fun-bomb houses in Beit Hanun, northern Gaza Strip. pic.twitter.com/uqoLsRAnby — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) January 10, 2025

Recentemente, o Ministério da Saúde do Hamas informou que ao menos 19 pessoas foram mortas nas últimas 24 horas em Gaza.

Além disso, Israel continua suas operações militares em outras frentes. Neste domingo (12), as Forças Armadas israelenses realizaram ataques aéreos no leste e sul do Líbano, visando alvos relacionados ao Hezbollah. O Exército israelense afirmou que atacou rotas de contrabando ao longo da fronteira com a Síria.

A trégua estabelecida em 27 de novembro pôs fim a uma guerra prolongada entre Hezbollah e Israel, mas desde então ocorreram diversas violações do cessar-fogo. O Exército israelense afirmou ter atingido várias instalações militares e rotas utilizadas para contrabando.

De acordo com o acordo firmado anteriormente, as tropas israelenses têm até 26 de janeiro para se retirar do sul do Líbano, enquanto o Hezbollah deve desmantelar sua infraestrutura militar naquela região.

A força de paz da ONU acusou Israel em janeiro de violar resoluções do Conselho de Segurança relacionadas ao cessar-fogo. Entretanto, o Exército israelense alegou estar cumprindo os termos estabelecidos no documento.