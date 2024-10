Israel ataca base da ONU pela segunda vez; europeus falam em ataque deliberado

Tel Aviv não deu mais detalhes, mas expressou “profunda preocupação” com o ocorrido, afirmou que a ação tinha como o alvo o grupo armado Hezbollah e disse ter pedido que os capacetes azuis buscassem abrigo horas antes.

Foi a segunda vez em 48 horas que a principal base da Unifil (Força Interina das Nações Unidas no Líbano) foi alvo de um ataque israelense. Na quinta-feira (10), outros dois soldados ficaram feridos depois que um tanque disparou contra uma torre de observação da força de paz da ONU.

O secretário-geral António Guterres chamou os ataques de intoleráveis e disse que “não devem se repetir”. O português foi declarado persona non grata por Israel no início do mês por, segundo Tel Aviv, não condenar o Irã após os lançamentos de mísseis contra o Estado judeu no último dia 1º.

Além dos bombardeios contra a base da Unifil, os capacetes azuis relataram que Israel utiliza escavadeiras para derrubar barreiras da ONU ao longo da fronteira entre os dois países.

A França convocou o embaixador de Israel para dar explicações e assinou um comunicado conjunto com a Itália e a Espanha -juntos, os três países compõem as principais nacionalidades dos capacetes azuis em atuação no Líbano, uma força de 10 mil soldados. O texto diz que ataques não têm justificativa e constituem violações do direito internacional.

Na quinta, Roma já havia dito que as ações de Israel podem ser caracterizadas como crimes de guerra. “Não é um acidente, não é um erro”, declarou o ministro da Defesa do país, Guido Crosetto, repudiando a afirmação israelense de que os capacetes azuis foram instados a deixar o local. “A Itália não aceita ordens do governo israelense.”

O comandante-geral das Forças Armadas da Irlanda, que contribui com cerca de 130 soldados para a Unifil, afirmou em entrevista à imprensa local que o disparo contra a base da ONU foi proposital. “Atingir uma torre de observação, que é um alvo muito pequeno, com um tiro de tanque, é uma ação deliberada. De uma perspectiva militar, não se trata de um acidente”, disse o general Sean Clancy.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que entrou em contato com o governo do primeiro-ministro Binyamin Netanyahu e pediu que os ataques contra capacetes azuis fossem interrompidos. Os EUA são o principal aliado de Israel e responsáveis pelo envio da maior parte das armas e equipamentos militares utilizados por Tel Aviv.

O presidente francês Emmanuel Macron, cujo país interrompeu a exportação de armas para Israel, pediu nessa sexta que outros países fizessem o mesmo em relação a todas as partes envolvidas na guerra no Oriente Médio. “Não se trata de pedir que Israel seja desarmado, mas sim de evitar que a região fique ainda mais desestabilizada”, disse Macron.

“Pedimos novamente por um cessar-fogo, uma medida essencial tanto na Faixa de Gaza quanto no Líbano. Ele é necessário tanto para os reféns [em poder do Hamas] quanto para os civis vítimas da violência”, afirmou o presidente da França. “Sabemos que o fim da exportação de armas usadas na guerra é o único jeito de interrompê-la.”

Israel tem repetido que seu objetivo na invasão do Líbano é garantir a volta dos residentes do norte de Israel, fora de casa há meses –a região é o principal alvo de foguetes do Hezbollah vindos do outro lado da fronteira, e o grupo armado pediu que israelenses se afastem de alvos militares localizados em meio a áreas residenciais no país.

Até aqui, a invasão de Tel Aviv contra o Líbano já forçou mais de 1.2 milhão de libaneses a deixar seus lares e matou cerca de 2.100 desde o 7 de outubro de 2023, de acordo com Beirute.

Ainda nesta sexta, cerca de 30 pessoas foram mortas por bombardeios de Israel contra o campo de refugiados de Jabalia, na Faixa de Gaza, de acordo com autoridades do governo local, controlado pelo Hamas.

Os bombardeios ocorrem em meio a uma operação israelense que cercou o campo de refugiados. Milhares de pessoas estão presas no local, de acordo como o grupo MSF (Médicos Sem Fronteiras). Tel Aviv afirma que a ação tem como objetivo evitar que o Hamas se reorganize em Gaza.

“Ninguém pode entrar nem sair, e quem tentar é baleado”, disse a coordenadora do MSF Sarah Vuylsteke. “Não sei o que fazer, podemos morrer a qualquer momento. As pessoas estão passando fome, e tenho medo de ficar, mas também tenho medo de ir”, afirmou um dos motoristas da organização.