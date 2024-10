Israel anuncia morte de mais um comandante do Hezbollah

O Exército de Israel anunciou nesta segunda-feira (14) que matou o comandante do Hezbollah Muhammad Kamel Naeem.

Naeem teria sido morto na região de Nabatieh, no sul do Líbano. O homem era o comandante da Unidade de Mísseis Antitanque das Forças Radwan do grupo, que ainda não comentou sobre o incidente ou confirmou qualquer morte.

Segundo Israel, ele foi responsável pelo planejamento e execução de inúmeros ataques terroristas. Naeem teria encabeçado feito investidas com mísseis antitanque contra civis israelenses, alegou o exército de Israel.

Nas últimas horas, o movimento libanês e as tropas israelenses enfrentam confrontos violentos. O Hezbollah disparou foguetes contra o centro e norte de Israel – alguns teriam sido interceptados e outros caído em áreas abertas.

Autoridades libanesas disseram que a cidade de Aitou foi atingida e, além dos mortos, uma pessoa ficou ferida. Seria a primeira vez que Israel teria como alvo uma região de maioria cristã desde o início da guerra.