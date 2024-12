Isotônicos: uma análise sobre seu uso e alternativas saudáveis

Os isotônicos são amplamente reconhecidos por sua eficácia em repor energia e promover a hidratação durante atividades físicas ou em dias quentes. Contudo, especialistas em nutrição alertam para o uso indiscriminado dessas bebidas, especialmente entre indivíduos não atletas.

A coordenadora de nutrição do São Cristóvão Saúde, Cintya Bassi, destaca que o consumo de isotônicos pode ser desnecessário e até mesmo oneroso para quem não se dedica a esportes. “Para aqueles que não são atletas, ingerir isotônicos pode ser uma perda de tempo e dinheiro. Além dos sais minerais, se a bebida não for zero, a pessoa acaba consumindo um açúcar que não precisa”, afirma Cyntia.

Apesar das ressalvas, as bebidas isotônicas têm um papel relevante na hidratação e na reposição de eletrólitos, especialmente durante exercícios prolongados e de alta intensidade. “Essas bebidas são compostas por carboidratos em concentrações que variam de 6 a 8%, além de conterem vitaminas e sais minerais como sódio e potássio”, explica a especialista.

Uma alternativa saudável aos isotônicos industrializados é a água de coco, que funciona como um isotônico natural. Ela proporciona benefícios semelhantes em termos de hidratação e reposição de eletrólitos, mas sem os açúcares e aditivos frequentemente encontrados nas versões comercializadas.

Cyntia Bassi conclui ressaltando a importância da moderação no uso de isotônicos: “Eles são eficazes, mas devem ser consumidos com cautela e baseados em necessidades reais. Para a maioria das pessoas, especialmente aquelas que não praticam esportes regularmente, a água continua sendo a melhor opção para hidratação”.