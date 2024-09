Isis Valverde participa de desfile inédito na semana de moda de Paris

A atriz Isis Valverde está em Paris para mais uma temporada de semana de moda e hoje (24) marcou presença no desfile de Louis de Javier, designer espanhol que está em ascensão no mundo da moda como uma promessa dos próximos anos, segundo reportagem do famoso site WWD. Javier, de apenas 28 anos, foi aprendiz de Riccardo Tisci (ex-diretor criativo da Burberry e da Givenchy) e está se tornando conhecido por suas coleções inovadoras vestindo celebridades como Cardi B e Rosalía. Foi ele que, inclusive, assinou figurino de Beyoncé no Renaissance Tour.

Habitué nas semanas de moda de Paris e ícone de moda, Isis fez questão de conhecer de perto o trabalho do jovem estilista. De passagem pela capital francesa, Isis está com três produções em andamento: Alarum, produção de Hollywood, com o diretor Michael Polish e grande elenco com Sylvester Stallone, Scott Eastwod e Willa Fitzgerald; Corrida dos Bichos, produção Prime Video, com direção de Fernando Meirelles, e Bruno Gagliasso, Rodrigo Santoro e Seu Jorge com ela; Maria e o Cangaço, produção Disney+, com direção de Sergio Machado, e Thalita Rubio, Adrian Tejido e Julio Andrade no elenco.