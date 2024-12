Isis Valverde e Marcus Buaiz se casam em cerimônia íntima

A atriz Isis Valverde e o empresário Marcus Buaiz oficializaram sua união em uma cerimônia civil que ocorreu na véspera de Natal, conforme noticiado pela revista Quem. O evento, que se destacou pela sua simplicidade, reuniu apenas familiares próximos do casal.

A cerimônia foi realizada na residência do casal, por volta das 19h30, e contou com a presença de entes queridos, incluindo Rael, o filho de Isis. A celebração íntima marcou um novo capítulo na vida dos dois, surpreendendo muitos fãs que aguardavam uma grande festa anunciada para maio do próximo ano.

Em entrevistas anteriores, Isis expressou a pressão e a expectativa em torno do planejamento do casamento. “Olha, tá tenso. É muita coisa. Agora é o vestido de noiva que está dando um pouco de trabalho, mas tudo está se ajeitando. É que eu quero tudo perfeito”, comentou a atriz ao programa “Fofocalizando” no mês passado.

Além dos preparativos matrimoniais, Valverde mantém uma agenda profissional intensa. Recentemente, ela concluiu as filmagens de seu primeiro projeto em Hollywood, intitulado “Alarum”, um thriller de ação estrelado por Sylvester Stallone. Ademais, a atriz vai protagonizar a versão brasileira do filme “O Quarto do Pânico”, originalmente dirigido por David Fincher e estrelado por Jodie Foster e Kristen Stewart em 2002.

Isis Valverde também não descartou a possibilidade de retornar às novelas. Em declaração ao Fofocalizando, ela afirmou: “É o lugar de onde eu vim. Sempre vou ter um carinho enorme pela Globo e pela TV aberta.”