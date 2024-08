Isaquias reage, avança com folga e vai defender ouro no C1 1000m em Paris

Isaquias Queiroz avançou à final e segue em busca do bicampeonato olímpico no C1 1000m da canoagem velocidade nas Olimpíadas de Paris.

Isaquias fez o percurso em 3min44s80, terminando em 2º em sua bateria da semifinal e confirmando a classificação com folga. Os quatro primeiros colocados de cada uma das duas baterias continuam na briga por medalha, na Final A, enquanto os demais foram para a Final B apenas para definir as colocações gerais.

O medalhista de ouro em Tóquio largou forte, conseguiu se manter na briga pela liderança durante toda a prova e disparou no fim. Isaquias ficou brigando pelas primeiras posições, passou a metade da prova em quinto, mas aumentou a intensidade e beliscou a primeira colocação.

O líder foi o alemão Sebastian Brendel, dois centésimos à frente do brasileiro, com 3min44s78. Brendel é um fenômeno da canoagem, com três ouros olímpicos e um bronze. Foi homenageado por Isaquias, que batizou o primogênito como Sebastian.

A Final A será realizada ainda nesta sexta (9), às 8h50 (de Brasília). A Final B começa antes, às 8h40.

Dois fortes adversários estão fora da disputa por medalha. O romeno Catalin Chirila, que estabeleceu o novo recorde olímpico nas eliminatórias (3min44s75), ficou em quinto, enquanto o chinês Bowen Ji, campeão na dupla do C2 500m, terminou em penúltimo na bateria de Isaquias.

Isaquias busca a quinta medalha olímpica, mas não poderá mais igualar Rebeca em Paris a ginasta é a maior medalhista brasileira, com seis. Ele foi à França disputando duas provas, mas ficou fora do pódio no C2 500m com sua dupla Jacky Godmann. O atleta de 30 anos conquistou duas pratas e um bronze em 2016 e ganhou um ouro na última edição dos Jogos.