Isaquias Queiroz e Jacky Godmann terminam em último na final do C2 500

Isaquias Queiroz e Jacky Godmann terminaram na oitava e última posição a final da C2 500 disputada nesta quinta-feira (8) no estádio náutico de Vaires-sur-Marne, a leste da capital francesa.

A China, com Liu Hao e Ji Bowen, disparou na frente dos demais logo no início da prova e ficou com o ouro, com o tempo de 1min39s48.

Liu Hao já havia conquistado a prata no C1 1000 m e C2 500 m em Tóquio-2020. Eles foram seguidos pela Itália, com Gabriele Casadei e Carlo Tacchini, com o tempo de 1min41s08, e pela Espanha, com Joan Antoni Moreno e Diego Dominguez, que completou o percurso em 1min41s18.

A dupla brasileira terminou a prova com o tempo de 1min42s58.

Com o resultado, Isaquias não tem mais a possibilidade de igualar o recorde de seis medalhas olímpicas de Rebeca Andrade. O canoísta é dono de quatro medalhas nas Olimpíadas e disputa também o C1 1000m, prova em que é o atual campeão olímpico, com as semifinais previstas para esta sexta-feira (9), a partir das 6h30 (horário de Brasília).

“O resultado não é nada agradável, queria sair daqui com duas medalhas, até porque a prova do C2, se me desse a medalha, ia estar mais motivado para o C1”, afirmou Isaquias logo após o término da prova nesta quinta-feira.

“A gente pede desculpa para todo mundo que está assistindo. O brasileiro espera nos ver no pódio, tocando o hino nacional”, acrescentou o baiano de Ubaitaba. “Com certeza não vai estar fácil o C1, assim como não estava fácil o C2. Espero poder me recuperar o mais rápido possível.”