Isaquias Queiroz é destaque na programação de Semana MOVE

Após o retorno das Olimpiadas de Paris, onde conquistou a sua quinta medalha olímpica, o baiano Isaquias Queiroz vem ao estado de São Paulo participar da Semana Move em cinco unidades do Sesc na capital, interior e litoral.

A campanha latino-americana de promoção da prática de esportes e atividades físicas recebe o atleta nas unidades do Sesc Belenzinho (26/9, às 20h), Sorocaba (27/9, às 19h30), Interlagos (28/9, às 8h), Pompeia (28/9, às 15h) e Santos (29/9, às 10h30). Nestes encontros, Isaquias vai ensinar técnicas de caiaque e canoagem, além de compartilhar suas experiências e conhecimentos adquiridos ao longo de sua carreira com o público.

Todas as vivências são gratuitas e com bate-papo aberto ao público, já para participar das atividades dentro das piscinas é necessário ter a Credencial Plena do Sesc atualizada e estar com exame dermatológico válido.

Mais informações em sescsp.org.br/semanamove

Sobre Isaquias Queiroz

Nascido em 3 de janeiro de 1994 em Ubaitaba (BA), Isaquias Queiroz entrou para a história do esporte nacional ao se tornar o primeiro brasileiro a conquistar três medalhas em uma única edição dos Jogos Olímpicos, durante a edição de 2016 no Rio de Janeiro, onde ganhou prata na Canoa Individual (C1 1000m), bronze na Canoa Individual (C1 200m) e prata na Canoa de Dupla (C2 1000m), ao lado de Erlon de Souza.

Suas conquistas continuaram nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 (realizados em 2021 devido à pandemia de COVID-19), onde conquistou a medalha de ouro na Canoa Individual (C1 1000m) e, mais recentemente, em Paris 2024, ganhou medalha de prata, mais uma vez na Canoa Individual (C1 1000m).

Além de suas conquistas olímpicas, Isaquias também coleciona títulos em campeonatos mundiais e panamericanos, consolidando-se como um dos maiores canoístas da história.

Sobre a Semana Move

De 21 a 29 de setembro acontece a Semana Move, campanha latino-americana de promoção da prática de esportes e atividades físicas. Em sua 12ª edição, o evento conta com centenas de atividades gratuitas no Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, México, Nicarágua, Paraguai, Peru, República Dominicana e Venezuela.

Idealizada pela ISCA – International Sport and Culture Association e coordenada pelo Sesc São Paulo, a Semana Move conta com o apoio institucional da UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura e com o engajamento de uma rede de países, cidades, instituições, escolas e clubes.

“Ações como a Semana Move constituem uma estratégia institucional a ser compartilhada com uma rede de parceiros públicos e privados, pois é por meio do empenho coletivo que podemos favorecer a qualidade de vida das pessoas em suas comunidades. Dessa forma, o Sesc São Paulo busca contribuir para que mais pessoas possam encontrar oportunidades de se engajar em atividades esportivas que possibilitam a saúde e a convivência cidadã”, afirma Luiz Deoclecio Massaro Galina, diretor do Sesc São Paulo.

Com o tema “Se joga nesse movimento!”, a edição de 2024 da Semana Move destaca a importância da coletividade como incentivo ao encantamento e permanência no esporte e atividades físicas ao longo da vida, por meio de aulas, treinos abertos, festivais, bate-papos e encontros. Totalmente gratuita, a programação é pensada para incluir e motivar pessoas de todas as faixas etárias e estratos sociais para a prática.

Segundo Carol Seixas, Gerente de Desenvolvimento Físico-esportivo do Sesc SP, “A campanha reafirma a importância do convívio social e do trabalho coletivo para manutenção de hábitos saudáveis ao longo da vida, bem como o propósito de contribuir com o bem-estar e a integração das pessoas”.

Destaques da Programação

Até o dia 29 de setembro, a programação conta com mais de 600 atividades em todo o estado de São Paulo, com destaque para participação de atletas profissionais, a ocupação de espaços urbanos e diversas propostas para a experimentação de modalidades esportivas nas unidades do Sesc.

Todas as atividades são gratuitas, mas algumas exigem inscrição antecipada. Para participar das atividades nas piscinas das unidades, é necessário possuir a Credencial Plena e estar com o exame dermatológico válido. A programação completa, com todos os detalhes, está disponível em sescsp.org.br/semanamove.

Presença de atletas profissionais

Com o objetivo de proporcionar o contato com esportistas que são referência em suas modalidades, esta edição da Semana Move conta com a circulação de profissionais em diversas unidades. O medalhista olímpico Isaquias Queiroz estará nas unidades Belenzinho (26/9), Sorocaba (27/9), Interlagos (28/9), Pompeia (28/9) e Santos (29/9), onde participa de atividades de caiaque e canoagem. Já o francês Bboy Enzo mostra o breakdance nas unidades do Sesc Campo Limpo (24/9), Avenida Paulista (25/9), Belenzinho (28/9) e Campinas (29/9).

Também participam da programação Lucas Mozela, que recentemente representou o Brasil em Paris na Natação Paralímpica, apresenta a modalidade no Sesc Consolação (24 e 25/9), a treinadora e ex-atleta da Seleção Brasileira de Basquete 3×3, Cristal Rocha (24/9), que esta no Sesc Santo Amaro e Cris Souza, eleita a melhor Treinadora de Futsal do Mundo em 2020, é responsável por conduzir uma Vivência de Futsal (24 e 29/9) no Sesc Bom Retiro.

Ocupação de espaços urbanos

Para quem deseja explorar a cidade, as unidades da capital e Grande São Paulo prepararam diversas opções e formatos, com destaque para atividades de bike e corrida.

O Pedal pela Cidade (28/9) segue um trajeto de aproximadamente 10 km, percorrendo a ciclovia e ciclofaixa do Sesc Carmo até o Hotel Selina Madalena. Mas para quem ainda está Aprendendo a Pedalar (25 a 27/9), o Sesc Florêncio de Abreu oferece aulas abertas para todas as idades no Vale do Anhangabaú.

Já no Espaço Verde Chico Mendes, em São Caetano, acontece um Desafio de Habilidades (28/9), com atividades como prancha lateral, supino, abdominais, bicicleta e corrida em obstáculos.

Para quem deseja aproveitar a cidade sem se movimentar por ela, a Arena Bela Vista, sob o Viaduto Júlio de Mesquita Filho, será ocupada pela Semana MOVE com um Festival de Basquete 3×3 (28/9) e tem também a opção de Práticas Corporais no Parque Augusta (29/9).

Destaques nas Unidades

No Sesc 24 de Maio, a corrida terá um formato especial durante o evento: a 3ª Corrida Nas Rampas do 24 (27/9), onde os participantes tentarão alcançar o menor tempo ao subir do térreo ao 11º andar da unidade. Já no Sesc Avenida Paulista, a programação volta no tempo com o Dançando Como nos Clipes (29/9), uma atividade que contará com votação do melhor clipe, mediada por Sabrina Parlatore.

Além das modalidades tradicionais, algumas unidades oferecem opções menos presentes no cotidiano, com o Sesc Santo Amaro, que tem apresentação e prática de Pickleball (24 e 25/9), uma modalidade que combina elementos de tênis e tênis de mesa e o Sesc Santo André, que oferece uma aula aberta de dança sul-africana Gumboot Dance (24 e 25/9).

Essas são apenas algumas das mais de 600 atividades, entre bate-papos, apresentações, vivências, aulas abertas, treinos, encontros e festivais que estão disponíveis para pessoas de todas as idades, ao longo de nove dias, em todo o estado de São Paulo.

SEMANA MOVE 2024

De 21 a 29 de setembro

Classificação indicativa: Livre

Gratuito

Mais informações: sescsp.org.br/semanamove