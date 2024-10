Isadora Pompeo se apresenta, neste sábado (2), na Vibra São Paulo

Sucesso nas plataformas digitais, a talentosa Isadora Pompeo realiza, neste final de semana, tão aguardado grande show em São Paulo. Conhecida por sua voz marcante e letras inspiradoras, a artista se apresenta, neste sábado (02/11), a partir das 21h, na Vibra São Paulo.



Dona de uma voz doce, a jovem de 24 anos soma mais de 156 milhões de views no YouTube com a música “Bênçãos que não têm fim”, além dos mais de oito milhões de seguidores, tanto no Instagram como no Tiktok.



A cantora e compositora promete uma noite inesquecível para seus fãs, trazendo um repertório repleto de sucessos que encantam diversas gerações como “Ovelhinha”, “Aliança” e “Azeite”.



O show, que faz parte de sua atual turnê, será uma oportunidade única para os fãs vivenciarem de perto a energia e a conexão da artista com seu público. Isadora, que se destacou no cenário musical brasileiro com suas músicas que falam sobre amor, fé e superação, é uma das vozes mais influentes da nova geração.



Os ingressos custam a partir de R$ 70,00 e estão à venda pela plataforma Uhuu.com e pontos autorizados (bilheterias: Vibra São Paulo, Teatro Bradesco e Teatro Sabesp Frei Caneca). Mais informações no serviço abaixo.



Natural de Caxias (RS), Isadora Pompeo tem conquistado o Brasil com sua música e carisma. Desde o início de sua carreira, tem se destacado com canções que falam sobre a vida e a fé. Com milhões de seguidores nas redes sociais e uma base de fãs crescente, ela continua a inspirar e emocionar seu público em todo o país.



Os primeiros passos foram dados com a publicação de covers no Youtube e, devido ao grande sucesso, foi selecionada pelo Google como uma das artistas de destaque em 2017. Sua marca, como legado, é ser vista e lembrada por alguém que transpira Jesus por onde passa, sendo canal de vida e transformação.



Serviço São Paulo

Opus Entretenimento apresenta Isadora Pompeo

Data: sábado, 2 de novembro de 2024

Local: VIBRA São Paulo

Endereço: Av. das Nações Unidas, 17955 – Vila Almeida

Abertura da casa: 19h

Classificação etária: 18 anos

Acesso PCD

Configuração: Mista

Classificação etária: 18 anos. Menores somente acompanhados de pais ou responsáveis



Setores:

Pista em pé: R$ 70,00+ taxas

Pista PCD: R$ 70,00+ taxas

Camarote setor 1: R$ 200,00+ taxas

Camarote setor 2: R$ 180,00+ taxas

Poltrona Setor 1: R$ 140,00+ taxas

Poltrona Setor 2 Par: R$ 120,00+ taxas

Poltrona Setor 2 Ímpar: R$ 120,00+ taxas



Canais de venda oficiais:

Uhuu.com – com taxa de serviço

https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/isadora-pompeo-13714

A Uhuu é o canal oficial de vendas deste evento. Não nos responsabilizamos por ingressos adquiridos fora dos canais oficiais.



Bilheteria Vibra São Paulo • Sem incidência de Taxa de Serviço

Avenida das Nações Unidas 17955 • Vila Almeida • São Paulo – SP.

Horário de funcionamento bilheteria Vibra SP – segunda-feira a sexta-feira, das 12h às 15h e das 16h às 19h.

Sábados, domingos e feriados – FECHADO, salvo em dias de show com horário das 14h até o início dos shows.



Bilheteria do Teatro Bradesco • Sem incidência de Taxa de Serviço

3º Piso do Bourbon Shopping São Paulo

Rua Palestra Itália, nº 500 • Loja 263 • 3° Piso I Perdizes • São Paulo • SP

Horário de funcionamento: segunda-feira a domingo das 12h às 15h e das 16h às 20h. Em dias de evento o funcionamento será a partir das 12h até o final do evento.



Bilheteria do Teatro Sabesp Frei Caneca • Sem incidência de Taxa de Serviço

7º Piso do Shopping Frei Caneca

Rua Frei Caneca, nº 569 • 7° Piso I Consolação • São Paulo • SP

Horário de funcionamento: terça-feira a domingo das 12h às 15h e das 16h às 19h e segunda-feira bilheteria fechada.



Formas de Pagamento:

Internet: Pix e Cartões Visa, Master, Diners, Hiper, Elo e American.

Bilheteria: Dinheiro, Pix, Visa, Master, Diners, Hiper, Elo.

Parcelamento no cartão de crédito: até 3x sem juros, de 4x até 12x com juros



Os ingressos e-Ticket em arquivo .PDF são entregues automaticamente ao e-mail do titular do pedido em até 30 minutos após o recebimento da confirmação de compra. Apresente no acesso do evento. Caso não tenha recebido o e-mail, verifique também sua caixa anti-spam.



Estacionamento VIBRA São Paulo:

Para maior comodidade, os clientes podem adquirir o estacionamento conveniado no local de forma antecipada através do link: https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/estacionamento-vibra-sao-paulo-12536



Descontos:

50% Idosos: (com idade igual ou superior a 60 anos): Lei Federal nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) – obrigatória apresentação de identidade ou documento oficial com foto que comprove a sua condição;



50% Estudantes: Os estudantes terão direito ao benefício da meia-entrada mediante a apresentação da CIE no momento da aquisição do ingresso e na portaria ou na entrada do local de realização do evento. Podendo ser emitida por entidades estaduais e municipais, Diretórios Centrais dos Estudantes, Centros e Diretórios Acadêmicos, mesmo que estas entidades não estejam filiadas a ANPG, UNE e Ubes. Consulte também: www.documentodoestudante.com.br



50% para crianças e jovens de 24 meses a 15 anos de idade: Benefício concedido pelo Teatro, mediante apresentação de documento de identidade oficial com foto.



50% para pessoas com deficiência e acompanhante quando necessário: Conforme a Lei Geral da Meia-Entrada (Decreto nº 8.537/15, que regulamenta a Lei 12.933/13), mediante apresentação do cartão de Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social da Pessoa com Deficiência ou de documento emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que ateste a aposentadoria de acordo com os critérios estabelecidos na Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013. No momento da apresentação, esses documentos deverão estar acompanhados de documento de identidade oficial com foto.



50% Professores da rede pública estadual e das redes municipais de ensino: carteira funcional emitida pela Secretaria da Educação de São Paulo ou holerite acompanhado de documento oficial com foto, conforme a Lei Estadual nº 14.729/12.



50% Diretores, coordenadores pedagógicos, supervisores e titulares de cargos do quadro de apoio das escolas das redes estadual e municipais: Conforme a Lei Estadual nº 15.298/14, mediante apresentação de carteira funcional emitida pela Secretaria da Educação de São Paulo ou holerite acompanhado de documento oficial com foto.



50% jovens pertencentes a famílias de baixa renda, com idades de 15 a 29 anos. Conforme a Lei Geral da Meia-Entrada (Decreto nº 8.537/15, que regulamenta a Lei 12.933/13), mediante apresentação da Carteira de Identidade Jovem que será emitida pela Secretaria Nacional de Juventude a partir de 31 de março de 2016, acompanhada de documento de identidade oficial com foto.



O benefício de meia-entrada é assegurado para 40% do total de ingressos disponíveis para cada evento, conforme o Decreto nº 8.537/15.



Demais descontos:

40% de desconto para Sócios Clube Opus, limitado a 02 ingressos por sócio, limitado a 5% por setor. Confira a disponibilidade de setores. Válido para compras através do site e bilheteria, mediante a informação do CPF no ato da compra. Desconto não acumulativo. Ainda não é sócio? Cadastre-se já através do site e garanta seu ingresso com desconto! Maiores informações em clubeopus.com



Atenção:

– Os descontos não são cumulativos, devendo ao beneficiário optar pelo desconto de sua preferência, mediante a apresentação de documentos que comprovem o direito.

– Os documentos para validação de descontos deverão ser apresentados no ato da compra e no dia da sessão adquirida, na portaria do evento. Nas compras feitas através da internet, a apresentação do(s) documento(s) de comprovação será exigida no acesso ao evento.

– Caso os documentos necessários não sejam apresentados ou não comprovem a condição do beneficiário no acesso ao evento, será exigido o pagamento da diferença de valor dos mesmos.



OBJETOS PROIBIDOS: cigarro eletrônico; câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais, Go-Pro (ou similares); cartazes de qualquer tipo; bandeiras e faixas com mastro; guarda-chuvas; bebidas alcoólicas; materiais ou objetos que possam causar ferimentos; armas de fogo ou branca de qualquer espécie; fogos de artifício; copos de vidro ou qualquer outro tipo de embalagem; papel em rolo, jornais e revistas; capacetes de motos ou similares; correntes, cinturões e pingentes; roupas ou acessórios com partes pontiagudas que podem machucar; drogas ilegais, substâncias tóxicas, medicamentos sem receita médica ou produtos compartilhados com outras pessoas por motivos médicos (*quem precisar levar os medicamentos, deve apresentar receita médica em seu nome); desodorante, cosmético ou perfume em recipientes com volume superior a 90 ml; materiais destinados à fabricação de bombas ou que possam causar incêndios; lasers, walkie-talkie e drones; pistolas de água, cadeiras, panfletos e adesivos; utensílios de armazenagem; cadeiras ou bancos; bastão para tirar foto; buzinas de ar; mochilas ou bolsas maiores do que 20x30cm; outros objetos que possam causar riscos, dano ou importunação, sujeitos ao critério da produção, segurança e policiamento no local.