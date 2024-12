Isabelle Nogueira estreia no Carnaval carioca

No último domingo (1), a Cidade do Samba, localizada no Centro do Rio de Janeiro, foi palco de um animado minidesfile que contou com a participação das 12 escolas do Grupo Especial do Carnaval carioca. O evento foi uma prévia dos desfiles que ocorrerão em março de 2025, proporcionando ao público uma amostra dos sambas-enredo e da vibração característica do Carnaval.

Entre as figuras de destaque estava Isabelle Nogueira, conhecida por sua participação no reality show Big Brother Brasil e por seu papel como cunhã-poranga do boi Garantido no Festival de Parintins. Em sua estreia na passarela do samba carioca, Isabelle compartilhou sua emoção ao sentir pela primeira vez a energia contagiante da Sapucaí.

“Estou extremamente feliz e grata por essa experiência incrível. A energia do público é indescritível”, declarou Isabelle, ressaltando a espontaneidade de sua preparação para o evento. “Foi tudo decidido hoje, mas o improviso deu certo”, afirmou.

A ex-BBB chamou atenção não apenas por sua presença carismática, mas também por seu visual cuidadosamente adaptado. Recentemente submetida a um procedimento estético para tratar celulites, Isabelle optou por um vestido dourado longo com franjas nas laterais para disfarçar os hematomas nas pernas. Em suas redes sociais, ela compartilhou detalhes sobre o procedimento e sua decisão de participar do minidesfile apesar das marcas visíveis na pele.

“Eu tinha uma celulite que me incomodava bastante e fiz um procedimento que deixou minhas coxas roxas. Não esperava que ficasse assim”, explicou. “Mesmo em recuperação, não quis perder a oportunidade de prestigiar o evento e viver esse momento único”, acrescentou.

O minidesfile na Cidade do Samba se consolidou como um evento significativo para as escolas de samba e para seus integrantes, oferecendo uma oportunidade única de interagir com o público e fortalecer a expectativa para os desfiles oficiais que se aproximam.