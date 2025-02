Isabeli Fontana brilha no desfile de Oscar de la Renta em NY

Enquanto a neve caía do lado de fora, o clima era quente para o desfile de lançamento da nova coleção de Oscar de la Renta, apresentado para um seleto grupo de convidados na loja da grife em Nova Iorque, na quarta-feira, dia 12 de fevereiro. Quinze anos depois de seu primeiro desfile pela marca, Isabeli Fontana percorre novamente as passarelas para Oscar de la Renta, fazendo um encerramento deslumbrante com dois looks icônicos: um prateado e outro dourado sem mangas.

Retorno marcante de Isabeli Fontana

“Desde muito novinha eu faço desfile para Oscar de la Renta, e agora estou de volta aos 41 e muito feliz. Acredito que tenha sido necessário eu ter tido essa abertura com a marca ainda tão jovem, me ajudou na formação de autoestima para ver outros ângulos da vida e lidar com todo tipo de pessoas ao longo da carreira”, comenta Isabeli.

Com sua participação, o evento celebrou uma volta aos desfiles clássicos, realizados nas lojas das grifes com um clima intimista, diferente dos grandes eventos públicos e semanas de moda que dominam a indústria atualmente.

Clássico e intimista: a essência de Oscar de la Renta

A trilha sonora do desfile foi conduzida por um piano clássico, que trouxe um tom dramático e forte, harmonizando com a nova coleção e toda a produção. Isabeli, que já trabalhou diretamente com o próprio Oscar de la Renta quando ele ainda era vivo, relembra sua longa história com a grife, desde sua estreia nas passarelas da marca em 1999, no desfile da coleção de Primavera 2000.