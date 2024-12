Isa Mesquita estreia no espetáculo “A Pracinha é Nossa” em São Paulo

Após sucesso no streaming do SBT (+SBT), Marcelo de Nobrega e Dalila de Nobrega comandam o espetáculo “A Pracinha é Nossa”. Sentados no banco da Pracinha recebem comediantes mirins, que participam de diversos quadros e mostram todo o seu talento.

Isa Mesquita interpreta o personagem “Zoinho”, um menino muito divertido e descolado, que trabalha entregando pizzas com sua “magrela”. Isa começou a estudar teatro em 2019. Fez curso de teatro musical no Estúdio Broadway, TV e Cinema com Andrea Avancini e Coaching Vocal com Andreia Vitfer. Atualmente faz curso de Comédia, Roteiro para Comédia e Teatro Musical Bilingue na Casa de Cultura Manoel de Nobrega. Também está cursando audiovisual no Espaço Falabella e Teatro na Cia Epílogo. Já participou de diversas montagens de teatro musical como “A Escola do Rock”, “O Mágico de Oz”, “A Escolinha é Nossa”, “Sonho de uma Noite de Verão”, “Carrossel”, “Cantinho de Luz” e “Santa Paciência”, além da participação no show “Cantos e Encantos”.

O banco mais querido do Brasil, agora também é das crianças e está no teatro! “A Pracinha é Nossa” é um espetáculo de comédia para todas as idades produzido pela Companhia Brasileira de Comédia. “A Pracinha é nossa” traz para o teatro textos originais e inéditos para o público. Marcelo de Nobrega e Dalila de Nobrega conduzem o espetáculo cercados de um elenco de comediantes quase completamente composto por crianças. O espetáculo traz personagens originais e releituras de figuras já amadas pelo público.

O espetáculo terá curta temporada de dezembro e janeiro no Teatro Claro Mais SP. Os ingressos estão à venda.

Ficha Técnica

Direção: Dalila de Nobrega

Assistência de Direção: Thaís Moreira

Direção Musical: Tuca Graça

Serviço:

“A Pracinha é Nossa”

Curta temporada

Dias: 14, 15, 21 e 22 de dezembro de 2024 e 03, 04 e 05 de janeiro de 2025 às 21h7

Teatro Claro Mais SP – Shopping Vila Olímpia – R. Olimpíadas, 360 – Vila Olímpia, São Paulo – SP

Ingressos entre R$37,50 e R$120,00

Vendas online (com taxa)

Vendas presenciais (sem taxa) na bilheteria do Teatro Claro Mais SP

Classificação indicativa: Livre

Duração aproximada: 90 minutos