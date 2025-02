ISA Energia Brasil avança com Projeto Riacho Grande e instala seu maior transformador

A ISA ENERGIA BRASIL, líder em transmissão de energia no país, anuncia a obtenção da licença de operação, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), e avança com as obras da linha de transmissão aérea de alta tensão (345 kV) do Projeto Riacho Grande, conquistado no Leilão de Transmissão da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) nº 01/2020.

Com mais de R$ 1 bilhão de investimento (CAPEX ANEEL), o empreendimento vai aumentar a confiabilidade no fornecimento de energia elétrica para a capital paulista e região do Grande ABC, além de estar gerando cerca de 2.000 empregos durante a atual fase de obras. No total, o Projeto Riacho Grande contempla a construção de 44,6 km de linhas de transmissão subterrâneas, 9 km de linhas aéreas, uma nova subestação (São Caetano do Sul) e a ampliação de duas existentes (Miguel Reale e Sul).

Com nove quilômetros de extensão, a linha de transmissão licenciada será responsável por interligar três subestações (São Caetano do Sul, Ibiúna e Tijuco Preto), com passagem pelos municípios de Santo André e São Bernardo do Campo, permitindo que a cidade de São Caetano do Sul seja abastecida pela geração da usina hidrelétrica de Itaipu, a maior da América Latina.

Divulgação

Tecnologia e Sustentabilidade no Processo Construtivo

Com o objetivo de reduzir ao máximo a interferência das linhas de transmissão no meio ambiente e infraestruturas existentes, a companhia adotou alguns métodos construtivos como o alteamento de torres, áreas reduzidas de trabalho e uso de guindastes, além de realizar estudos e estratégias para definição de traçados.

Como resultado, implementou uma das maiores torres de transmissão do Estado de São Paulo, com cerca de 120 metros de altura e 100 toneladas, que correspondem a um prédio de aproximadamente 30 andares, próxima às margens da Represa Billings. Como referência, a estrutura é comparável em altura ao Edifício Copan, monumento histórico de São Paulo que possui 115 metros.

Instalação do maior transformador de sua história

Nesta semana, com o avanço das obras, a ISA ENERGIA BRASIL iniciou a instalação do maior transformador de potência em volume de sua história na Subestação São Caetano do Sul (em construção), que vai beneficiar mais de 2 milhões de pessoas, ao aumentar a capacidade de atendimento à demanda de energia pelos próximos 30 anos.

Divulgação

Com potência de 400 MVA, o equipamento foi desenvolvido especialmente para atender as necessidades da região, garantindo uma operação silenciosa – mesmo funcionando em sua capacidade máxima no período noturno. São três máquinas que ocupam uma área total de 600 metros quadrados, o equivalente a três quadras de tênis. Apesar de sua magnitude e da região altamente urbanizada, os equipamentos possuem tecnologias de compactação que reduzem em cerca de 60% o espaço ocupado frente às tecnologias tradicionais.

“O Projeto Riacho Grande representará um marco para a integração do sistema elétrico da Grande São Paulo, proporcionando maior confiabilidade e disponibilidade no abastecimento de energia. A interligação das subestações, que vão operar em uma configuração de (anel), garantirá redundância de carga e maior segurança no fornecimento. Com a ampliação da rede de transmissão, o empreendimento também vai possibilitar a expansão dos negócios na região, impulsionando o crescimento econômico local”, afirma Dayron Urrego, diretor de projetos da ISA ENERGIA BRASIL.

DADOS DO PROJETO RIACHO GRANDE

Leilão: nº 01/20 (ANEEL)

Localização: Estado de São Paulo

Área beneficiada: Capital e região do ABC paulista

Investimentos: R$ 1,1 bilhão (previsto pela ANEEL)

Total de empregos locais gerados durante a obra: 2,2 mil

Operação: construção de duas linhas de transmissão subterrâneas de 345 kV, que totalizam 44,6 km de extensão, uma linha de transmissão aérea de 345 kV, com 9 km, além da construção de uma subestação com 800 MVA de potência (São Caetano do Sul) e da ampliação de outras duas existentes (Miguel Reale e Sul)

Prazo ANEEL: energização até março de 2026

Receita Anual Permitida (RAP): R$ 88 milhões (ciclo 2024/2025)