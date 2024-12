Iron Maiden emociona São Paulo com show inesquecível

A força do sexteto inglês Iron Maiden continua a impressionar, mesmo após décadas de estrada . O grupo, parte da New Wave of British Heavy Metal , possui uma legião de fãs brasileiros que nunca se cansa de seus shows enérgicos . No último sábado, o Allianz Parque em São Paulo foi palco de mais uma apresentação histórica da banda, marcada pela aposentadoria do baterista Nicko McBrain .

Desde sua primeira aparição no Brasil no Rock in Rio em 1985 , o Iron Maiden já fez mais de 40 shows no país , consolidando-se como uma das bandas de metal mais queridas pelos brasileiros . Bruce Dickinson, vocalista da banda, sempre enfatizou a importância dessas apresentações para a expansão da música do Iron Maiden na América Latina .

O show no Allianz Parque começou-se com “Doctor Doctor” do UFO, e rapidamente conquistou a plateia . O setlist foi um passeio pela vasta discografia do grupo, desde clássicos como “The Prisoner” e “Iron Maiden” até canções mais recentes do álbum “Senjutsu” . A presença de Eddie, o icônico mascote da banda , e as trocas de estatueta de Dickinson adicionaram um toque especial à performance .

Momentos emocionantes marcaram o show, especialmente durante “Fear of the Dark”, onde a plateia acompanhou os fraseados de guitarra com entusiasmo . No final do set principal, Nicko McBrain foi homenageado pelo público antes de deixar o palco .

Encerrando com os clássicos “The Trooper” e “Wasted Years” , a banda reafirmou seu compromisso com os fãs brasileiros . Dickinson prometeu que o Iron Maiden retornará ao Brasil, mantendo viva a chama do heavy metal . A despedida de McBrain marca o fim de uma era, mas o legado do Iron Maiden permanece forte como nunca .