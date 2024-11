Iron Maiden e Djokovic no Monumental de Nuñez

Neste sábado, o estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, será palco não apenas da final da Copa Libertadores entre Atlético-MG e Botafogo, mas também de um espetáculo cultural inédito. A Conmebol convidou a lendária banda britânica Iron Maiden, que está na cidade para shows da turnê “The Future Past”, para comparecer ao evento. Os fãs de heavy metal aguardam ansiosos pela presença dos ingleses, que realizam apresentações no estádio do Huracán e na Movistar Arena nos dias subsequentes à final.

Além disso, outra presença ilustre será a do tenista sérvio Novak Djokovic, que chegou à capital argentina para participar de uma partida de exibição com Martín Del Potro, marcando a despedida deste das quadras. O evento promete ser uma celebração multifacetada, combinando esportes e entretenimento.

Os torcedores que comparecerem ao Monumental de Nuñez terão a oportunidade de assistir a uma série de shows que incluem o rapper Djonga, representando o Atlético-MG, e o humorista Marcelo Adnet, pelo lado do Botafogo. Centenas de bailarinos também estão programados para se apresentar em um palco provisório montado no estádio. O ambiente reflete um clima tipicamente brasileiro, com uma trilha sonora que abrange samba, forró, sertanejo, axé e MPB.

Apesar da rivalidade natural entre as torcidas, o convívio tem sido pacífico e bem-humorado. Atleticanos e botafoguenses interagem através de cânticos provocativos: os mineiros entoam “Botafogo é bairro”, enquanto os cariocas respondem com “Uh, tá maneiro, meia dúzia de mineiro”, referindo-se à presença numericamente superior no local.

Esta final da Libertadores promete ser um marco na história do futebol sul-americano, unindo esporte e cultura em um evento único e inesquecível.