Iron Maiden agita São Paulo com shows no Allianz Parque

A aguardada banda britânica Iron Maiden retorna a São Paulo para duas apresentações no Allianz Parque, prometendo um espetáculo repleto de clássicos e músicas do álbum “Senjutsu” (2021). Com ingressos esgotados, restam opções como camarotes AS Brasil e Backstage Mirante, que oferecem experiências exclusivas. Para os fãs que ainda buscam uma chance de assistir ao show, esses pacotes são alternativas viáveis.

Chegar ao Allianz Parque é relativamente simples. O transporte público é uma opção prática, com a estação Palmeiras/Barra Funda a cerca de dez minutos a pé da arena, atendida por metrô e trens da CPTM. Alternativamente, diversas linhas de ônibus da SPTrans podem ser utilizadas. Para aqueles que preferem ir de carro, o estádio oferece estacionamento pago, assim como outras opções próximas, como o Bourbon Shopping e o West Plaza.

Os portões serão abertos às 16h, proporcionando tempo suficiente para os fãs se acomodarem antes da banda dinamarquesa Volbeat iniciar sua apresentação de abertura às 19h10. É importante estar atento aos itens proibidos e garantir documentos e ingressos em mãos para facilitar a entrada.

Em caso de chuva, é aconselhável levar capas impermeáveis, já que guarda-chuvas não são permitidos. Botas ou galochas são recomendadas para evitar alagamentos, enquanto bolsas impermeáveis podem proteger pertences pessoais. Um casaco também é uma boa ideia para se proteger do frio.

Com planejamento e preparação adequados, os fãs de Iron Maiden podem esperar por noites memoráveis no Allianz Parque, vivenciando a energia inesquecível de um dos maiores nomes do heavy metal mundial.