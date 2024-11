Irmãs gêmeas brilham no Vôlei Master 2024

As gêmeas Faiza e Samira são exemplos de irmandade e parceria, tanto dentro quanto fora das quadras de vôlei. Desde jovens, as irmãs demonstraram um talento precoce para o esporte, começando suas jornadas na AABB Tijuca, no Rio de Janeiro, aos 10 anos. Esse potencial rapidamente as levou a se tornarem atletas federadas e defenderem clubes renomados como Fluminense e Botafogo durante sua carreira juvenil.

Contudo, a falta de competições adultas no Rio de Janeiro naquela época as impulsionou a migrar para o vôlei de praia, onde competiram no Circuito Brasileiro. “Desde os primeiros torneios, conseguimos jogar de igual para igual com duplas experientes. Isso nos mostrou que poderíamos ter sucesso na praia”, relembra Faiza.

Um momento crucial em suas trajetórias ocorreu quando cruzaram com Jorge Barros, conhecido como Jorjão, enquanto estavam paradas no trânsito da Lagoa Rodrigo de Freitas. Decidiram que ele seria o técnico ideal para elas, apesar de nunca terem tido contato anterior. “Jorjão transformou nossa carreira. Ele foi nosso treinador por sete anos e tudo o que alcançamos deve-se a ele”, comenta Samira.

No cenário atual, as irmãs continuam atuando no Vôlei Master, uma competição significativa para veteranos do esporte. Aos 47 anos, elas participaram pela quinta vez do torneio, representando o time Mundo Vôlei até as quartas de final. Faiza também competiu pelo Superball Vôlei e conquistou o título na categoria 35+, ao lado da ex-jogadora olímpica Fernanda Venturini.

O Vôlei Master 2024 marca mais um capítulo na história do voleibol brasileiro, retornando ao Centro de Desenvolvimento do Voleibol Enel em Saquarema a partir de 16 de novembro. Este evento conta com a participação de mais de 2000 atletas e serve como classificatória para a Superliga Master 2025. Com a presença de ícones do esporte como Fernanda Venturini e Karin Rodrigues, o evento celebra não apenas a competição, mas também a saúde, amizade e paixão pelo voleibol.

“O Vôlei Master é uma vitrine do amor dos brasileiros pelo esporte”, afirma Radamés Lattari, presidente da CBV. Ele destaca que a competição reúne antigos amigos e fãs junto a seus ídolos, refletindo o espírito comunitário do voleibol.

O evento deste ano garantirá vagas para 33 equipes na Superliga Master, incentivando ainda mais veteranos a se manterem ativos no esporte. Com categorias que variam entre 40+ e 55+ para ambos os gêneros, a competição promete ser um marco na promoção do voleibol entre diferentes gerações.