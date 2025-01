Irmãs de Santo André morrem afogadas em Peruíbe

Na quarta-feira, dia 1º de novembro, duas irmãs de Santo André, perderam a vida em um trágico incidente na praia de Peruíbe. Maria do Carmo Dias dos Santos, de 26 anos, e Marcela Dias Nunes, de 20 anos, foram resgatadas por banhistas após desaparecerem no mar. Infelizmente, ambas não resistiram aos esforços de socorro e foram levadas a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde faleceram.

A tragédia deixou amigos e familiares em profundo luto. Maria e Marcela, que residiam no Parque João Ramalho, foram sepultadas na manhã desta quinta-feira (2) no Cemitério do Curuçá, cercadas pela comoção dos entes queridos.

Histórico de afogamentos na região

Este incidente não é isolado na região. Durante as festividades natalinas, um caso semelhante ocorreu na Praia Grande. No dia 25 de dezembro, os irmãos Fylipy da Silva de Oliveira, de 16 anos, e Edley Matheus da Silva Ferreira, de 24 anos, desapareceram no mar.

O Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar) mobilizou um guarda-vidas e o helicóptero Águia da Polícia Militar para intensificar as buscas. Os corpos dos jovens só foram localizados na tarde do dia seguinte, evidenciando os riscos constantes nas praias durante a alta temporada.

Essas ocorrências destacam a importância da segurança nas praias e o cuidado necessário ao se desfrutar das atividades aquáticas durante a temporada de verão.