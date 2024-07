Irmão de Rodrigo Faro é assaltado e feito refém dentro de casa

O empresário Danilo Faro, irmão de Rodrigo Faro, relatou em entrevista ao Tá na Hora (SBT) que sofreu um assalto em sua casa nesta sexta-feira (19).

Danilo, que estava se preparando para viajar, afirmou que foi surpreendido por dois homens armados, que renderam ele e sua empregada dentro do apartamento, nos Jardins. Os suspeitos teriam entrado no prédio se passando por pedreiros de um apartamento vizinho que está em reforma.

“Estava me preparando para sair e quando olhei tinha um indivíduo com a arma apontada para minha cabeça dentro do meu quarto”, disse Danilo ao SBT.

Segundo o empresário, os dois suspeitos amarram ele e a empregada pelos pulsos e pernas, trancaram os dois em um quarto e levaram joias, relógios e dinheiro. Eles ainda insistiam em saber onde era o cofre, que Danilo afirmou não ter.

“Querendo me desvencilhar da situação, eu colaborei. Indiquei onde estavam os relógios e as joias. Eles levaram tudo”, relatou Danilo à emissora. “Surpreendentemente, eu fiquei muito calmo. A Maria, minha colaboradora, estava muito nervosa, então eu tentei manter a calma”.

Segundo a vítima, o roubo durou cerca de 20 minutos. Após a fuga dos suspeitos, ele e a funcionária conseguiram se desamarrar e chamar ajuda. Ninguém ficou ferido.

A SSP informou, via assessoria de imprensa, que “um homem de 47 anos teve a residência roubada na manhã de sexta-feira (19), por volta das 10h, na Alameda Itu, no Jardim Paulista, região central de São Paulo. Policiais militares atenderam a ocorrência e, no endereço indicado, foram informados pela vítima que uma mulher, de 49 anos, que trabalha no local, foi abordada por dois homens armados. Eles fugiram levando dois celulares e dez relógios de pulso. O caso foi registrado como roubo pelo 78º Distrito Policial (Jardins)”, afirma a nota.