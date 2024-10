Irmão de Marçal tenta se eleger com o slogan ‘irmãos unidos por Goiânia’

Candidato a vereador em Goiânia pelo PL de Jair Bolsonaro, Hudson Marçal tenta usar a fama do irmão mais novo para conseguir uma vaga na Câmara Municipal da capital de Goiás.

Nas propagandas que espalhou pela cidade, Hudson usa o slogan “irmãos unidos por Goiânia”. Pablo Marçal é natural de Goiânia, onde iniciou as suas atividades empresariais e chegou a ser condenado por participar de uma quadrilha que dava golpes bancários. A punição foi extinta por prescrição.

À Justiça Eleitoral, Hudson declarou até agora receita de R$ 87 mil, sendo que a maior doação foi feita por Daniel Santana Lasse (R$ 50 mil), que também doou para Pablo, mas um valor menor (R$ 15 mil). Hudson declarou patrimônio de R$ 297 mil, O irmão Pablo, R$ 170 milhões.

O autodenominado ex-coach tem também outro parente tentando a sorte nas urnas neste domingo, um tio. Edson Marçal, de 71 anos, tenta ser vereador em Mozarlândia, município de 14.750 habitantes. Ele informou à Justiça Eleitoral não ter bens a declarar.

Durante um debate, Pablo Marçal se irritou com o tio devido a um comentário repassado por ele a uma jornalista, o de que não concordava com o estilo agressivo do sobrinho. “Meu tio Edson, que me pediu para gravar vídeo, não vai ganhar vídeo. Se vire para se eleger aí no interior de Goiás. Faz o M aí, já que mandou isso para a repórter.”