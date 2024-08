Irmão de Marçal se candidata em Goiânia com apoio de Eduardo Bolsonaro

Irmão mais velho de Pablo Marçal (PRTB), o servidor público estadual Hudson Marçal, 53, disputa mandato de vereador em Goiânia pelo PL de Jair Bolsonaro.

No último dia 6 de agosto, ele postou foto ao lado do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), hoje desafeto de seu irmão, durante convenção do partido em Goiânia.

Hudson, que busca o primeiro mandato, faz uma campanha centrada na popularidade de Pablo, que é nascido na cidade.

Seu jingle diz que “a família Marçal se uniu para fazer a diferença no Brasil”. “Hudson é gente da gente, é irmão de Pablo Marçal”, prossegue a musiquinha.

Ele também tem usado suas redes sociais para promover a candidatura do ex-coach a prefeito de São Paulo.