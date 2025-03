Irã garante vaga na Copa do Mundo de 2026 e se junta a outros representantes asiáticos

O empate em 2 a 2 entre Irã e Uzbequistão, realizado na última terça-feira, 25, assegurou a classificação do Irã para a Copa do Mundo de 2026, marcando o avanço da sexta equipe para o torneio. A seleção iraniana, que lidera o Grupo A das Eliminatórias asiáticas, somou 20 pontos e não pode ser ultrapassada pelos Emirados Árabes Unidos, que ocupam a terceira posição na tabela.

Com esta conquista, o Irã celebra sua sétima participação em Copas do Mundo, juntando-se ao Japão, Nova Zelândia, México, Estados Unidos e Canadá, que já estão garantidos na competição internacional.

Logo após os países-sede — México, Estados Unidos e Canadá — o Japão foi a primeira seleção asiática a assegurar sua vaga para o torneio. O time japonês obteve uma vitória convincente contra o Bahrein por 2 a 0 na última quinta-feira, demonstrando um desempenho sólido durante as eliminatórias. Ambas as seleções asiáticas possuem a mesma pontuação até o momento. Com isso, ainda há seis vagas disponíveis para equipes do continente.

No cenário das eliminatórias sul-americanas, a Argentina se destaca como a equipe mais próxima de garantir sua classificação. A atual campeã mundial lidera isoladamente as eliminatórias e precisa apenas de um empate contra o Brasil para selar sua participação no mundial. Este aguardado confronto ocorrerá nesta terça-feira, às 21h (horário de Brasília), em Buenos Aires.