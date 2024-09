IRA! Folk no Teatro Bradesco

Oito anos após a estreia do projeto no Teatro Bradesco, Nasi e Edgard Scandurra voltam, pela última vez em 2024, ao palco de um dos teatros mais renomados de São Paulo com o show IRA! FOLK, que conta com clássicos da banda executados de forma acústica e visceral.

O show, intimista mas ao mesmo tempo vibrante e envolvente, conta apenas com Nasi e Scandurra no palco. Fortes e seguros musicalmente, eles se apresentam com tudo o que os fãs mais desejam: os clássicos de uma das maiores bandas do rock nacional que está prestes a comemorar seu 43º ano de história e que ainda tem muita energia.

“Flores em Você”, “Tolices”, “Dias de Luta”, “Envelheço na Cidade”, “Mudança de Comportamento”, “Núcleo Base”, “Tarde Vazia”, “O Girassol”, “Vida Passageira”, “Bebendo Vinho”, “Eu Quero Sempre Mais”, entre muitos outros hits estarão no setlist desse show que será repleto de hinos e clássicos.

IRA! FOLK promete ser um show único, efervescente e inesquecível.

SERVIÇO

IRA! FOLK

Teatro Bradesco (Rua Palestra Itália, 500 – Bourbon Shopping São Paulo – Perdizes)

www.teatrobradesco.com.br

Duração: 90 min

Classificação: Livre

Acessibilidade

Ar-condicionado

Capacidade: 1439 pessoas

DATA E HORA

DATA EXTRA: 13 de setembro (sexta-feira), às 21h.

14 de setembro (sábado), às 21h

INGRESSOS

A partir de R$40

Obs.: Confira legislação vigente para meia-entrada

Canais de venda oficiais:

Uhuu.com – com taxa de serviço

https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/ira!-folk-13296

Bilheteria física – sem taxa de serviço

– Teatro Bradesco (Shopping Bourbon)

De segunda a domingo, das 12h às 20h (pausa almoço: 15h às 16h)

Formas de pagamento:

– Bilheteria do teatro: dinheiro, cartão de crédito e cartão de débito

– Site da Uhuu.com e outros pontos de venda oficiais: cartão de crédito

Cartões de créditos aceitos: Visa, Mastercard, Diners, Hipercard, American Express e Elo

Cartões de débito aceitos: Visa, Mastercard, Diners, Hipercard, American Express e Elo

Estacionamento Bourbon Shopping

Confira valores e horários no link abaixo:

https://www.bourbonshopping.com.br/o-shopping/sao-paulo