Ira! apresenta clássicos em show intimista em Barueri

Os músicos Nasi e Edgard Scandurra trazem o projeto “Ira! Folk” para única apresentação em Barueri no dia 4 de agosto (domingo), às 20 horas, no Teatro Praça das Artes (rua Min. Rafael de Barros Monteiro, 255 – Jardim dos Camargos). Os ingressos estão à venda pela internet (veja serviço abaixo).

O show traz um clima intimista e com repertório que promete agradar os fãs do Ira!. A apresentação inclui clássicos como “Flores em Você”, “Tolices”, “Dias de Luta”, “Envelheço na Cidade”, “Mudança de Comportamento”, “Núcleo Base”, “Tarde Vazia”, “O Girassol”, “Vida Passageira”, “Bebendo Vinho” e “Eu Quero Sempre Mais”, entre outros hits da banda que está prestes a comemorar 43 anos de história.

Adaptar os clássicos do Ira! a um formato mais acústico e intimista foi um processo gratificante para a banda. “Foi gostoso, foi bacana. As músicas do repertório do Ira! foram compostas praticamente do jeito que a gente está tocando agora, no violão e voz. Obviamente, privilegiamos músicas que têm harmonias e melodias mais ricas. O Ira! é famoso não só pelo seu rock pesado, mas também por suas baladas. A única coisa difícil foi excluir algumas músicas”, comenta Nasi.

A conexão dos músicos com o público permanece forte após quatro décadas de carreira. “O que nós amamos fazer na vida é estar no palco e com as pessoas. Eu vejo um público de várias gerações cada vez mais fanático pelo Ira!”, afirma Nasi. Para os fãs que acompanham a banda desde a adolescência, o vocalista garante que o show é uma experiência única: “Eles vão ter uma proximidade maior, uma intimidade maior com a gente. Vão perceber nuances das músicas, detalhes de harmonia e melodia que, às vezes, no rock and roll, ficam soterrados. É um show que as pessoas se emocionam bastante, isso eu posso garantir.”

Serviço

Ira! Folk (Nasi e Edgard Scandurra)

Data: 4 de agosto de 2024 (domingo)

Horário: 20 horas

Local: Teatro Praça das Artes (rua Min. Rafael de Barros Monteiro, 255 – Jardim dos Camargos – Barueri/SP)

Classificação: livre

Ingressos:

Mezanino 1º lote: R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia)

Plateia B 1º lote: R$ 140,00 (inteira) e R$ 70,00 (meia)

Plateia A 1º lote: R$ 170,00 (inteira) e R$ 85,00 (meia)

Premium 1º lote: R$ 210,00 (inteira) e R$ 105,00 (meia)

Vendas: https://bilheto.com.br/comprar/2283/ira-folk-sessao-extra (valor + taxa)

Realização: Live Co.