IPVA 2025: prazo para placas final 6 termina nesta quinta-feira (20)

Os proprietários de veículos paulistas com placa final 6 têm até quinta-feira (20) para quitar a cota única sem desconto ou recolher a segunda parcela do IPVA 2025. O calendário do imposto, gerenciado pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP), segue até 24 de fevereiro, quando vence a data para veículos com final de placa 0 (confira a tabela completa abaixo).

A consulta do valor pode ser realizada em toda a rede bancária, a partir do número de Renavam (Registro Nacional de Veículo Automotor) ou diretamente no portal da Sefaz-SP, mediante o Renavam e a placa do veículo.

Formas de pagamento

O meio de pagamento preferencial é o Pix, que permite o recolhimento pelo QR code junto a cerca de 900 instituições financeiras.

Para utilizar a modalidade, é necessário acessar a página do IPVA no portal da Sefaz-SP, informar os dados do veículo e gerar um QR code, que servirá para o pagamento. O código tem validade de 15 minutos. Caso expire, será necessário emitir um novo QR code. Ao efetuar o pagamento, a transação será direcionada à Secretaria da Fazenda e Planejamento, sob o CNPJ 46.377.222/0003-90, em conta do Banco do Brasil.

Além do Pix, os contribuintes podem efetuar o pagamento:

Pela internet , nos terminais de autoatendimento ou demais canais bancários.

, nos terminais de ou demais canais bancários. Em casas lotéricas .

. Com cartão de crédito, nas empresas credenciadas à Sefaz-SP, que definem o número de parcelas e condições.

Os valores pagos são repassados imediatamente ao Governo do Estado, sem qualquer desconto ou encargo adicional.

Licenciamento e penalidades para inadimplência

Os proprietários que desejam antecipar o licenciamento anual devem quitar todos os débitos do veículo, incluindo o IPVA, a taxa de licenciamento e possíveis multas de trânsito.

O contribuinte que deixar de pagar o IPVA dentro do prazo estará sujeito a:

Multa de 0,33% ao dia de atraso e juros com base na taxa Selic .

de atraso e com base na . Após 60 dias , multa fixa de 20% sobre o valor do imposto.

, multa fixa de sobre o valor do imposto. Inclusão na Dívida Ativa e no Cadin Estadual , impedindo acesso a créditos da Nota Fiscal Paulista .

e no , impedindo acesso a créditos da . Cobrança via protesto pela Procuradoria Geral do Estado .

pela . Impossibilidade de licenciamento do veículo, sujeitando-o à apreensão, multa e perda de sete pontos na CNH.

Calendário de vencimento do IPVA 2025

Automóveis, Camionetas, Caminhonetes, Ônibus, Micro-ônibus, Motos e similares

Placa 2ª Parcela ou Cota Única SEM Desconto 3ª Parcela 4ª Parcela 5ª Parcela Final 1 13/fev 13/mar 13/abr 13/mai Final 2 14/fev 14/mar 14/abr 14/mai Final 3 15/fev 15/mar 15/abr 15/mai Final 4 16/fev 16/mar 16/abr 16/mai Final 5 17/fev 17/mar 17/abr 17/mai Final 6 20/fev 20/mar 20/abr 20/mai Final 7 21/fev 21/mar 21/abr 21/mai Final 8 22/fev 22/mar 22/abr 22/mai Final 9 23/fev 23/mar 23/abr 23/mai Final 0 24/fev 24/mar 24/abr 24/mai

Caminhões e Caminhões-tratores

Placa 1ª Parcela Cota Única SEM Desconto 2ª Parcela 3ª Parcela 4ª Parcela 5ª Parcela Final 1 20/mar 22/abr 20/mai 20/jul 20/ago 20/set Final 2 20/mar 22/abr 20/mai 20/jul 20/ago 20/set Final 3 20/mar 22/abr 20/mai 20/jul 20/ago 20/set Final 4 20/mar 22/abr 20/mai 20/jul 20/ago 20/set Final 5 20/mar 22/abr 20/mai 20/jul 20/ago 20/set Final 6 20/mar 22/abr 20/mai 20/jul 20/ago 20/set Final 7 20/mar 22/abr 20/mai 20/jul 20/ago 20/set Final 8 20/mar 22/abr 20/mai 20/jul 20/ago 20/set Final 9 20/mar 22/abr 20/mai 20/jul 20/ago 20/set Final 0 20/mar 22/abr 20/mai 20/jul 20/ago 20/set

Todas as informações sobre IPVA podem ser consultadas na página do IPVA no portal da Sefaz-SP.