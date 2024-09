IPq do Hospital das Clínicas de SP faz evento sobre saúde mental e emocional

Cerca de 250 especialistas e profissionais de diferentes áreas estarão mobilizados no dia 6 de setembro, das 8h às 17h, no Instituto de Psiquiatria (IPq) do Hospital das Clínicas da USP, para receber a população gratuitamente para conversas e bate-papo presenciais, abordando os diferentes transtornos neuropsiquiátricos, explicando e esclarecendo sobre sintomas, diagnóstico, tratamento, prevenção e qualidade de vida, de forma simples, atual e fundamentada.

Trata-se do IPq Portas Abertas, iniciativa anual de saúde mental conjunta com o Setembro Amarelo, onde os profissionais conversam ao vivo a respeito de temas como suicídio, ansiedade, depressão, transtorno bipolar, síndrome do pânico, fobias, TOC, TDAH, autismo, esquizofrenia, Alzheimer, dependência química, dismorfia, psicoses, transexualidade, dependências tecnológicas (internet, celular, videogame), jogo patológico, automutilação, memória, obesidade, anorexia, distimia, envelhecimento, insônia, luto e muitos outros.

O objetivo, além de receber as pessoas no IPq para que conheçam o instituto de perto, onde o acolhimento e atendimento humanizado são parte da missão e valores da instituição, é combater o estigma e preconceito ainda presentes na sociedade, por meio da informação correta, com base científica e em modelos de intervenção testados e validados.

“Todas as pessoas são bem-vindas, estaremos presencialmente recebendo a todos, para explicarmos e esclarecermos as principais questões e dúvidas sobre saúde mental, pois a informação é o primeiro passo para a busca de tratamento, prevenção e combate ao estigma e preconceito”, afirma o psiquiatra Táki Cordás, coordenador da assistência clínica do IPq e responsável pela iniciativa.

Serviço

IPq Portas Abertas – 10ª edição

6/9/2024 – das 8h às 17h

Local: IPq – Rua Dr. Ovídio Pires de Campos, 785 – Cerqueira César – São Paulo – SP

Programação completa e inscrições no site: https://ipqportasabertas.hc.fm.usp.br