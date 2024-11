Ipiranga abre vagas para curso de formação de mulheres motoristas

A Ipiranga inicia nesta sexta (25) as inscrições para o programa “Operação Mulher Motorista”, voltado à formação de mulheres no transporte de cargas de combustíveis. Realizado com o apoio pedagógico da Fundação Adolpho Bósio de Educação no Transporte (FABET), a segunda edição do curso terá 16 vagas disponíveis, com 156 horas de aulas em outubro na FABET, na cidade de Mairinque (SP), com hospedagem, alimentação e bolsa-auxílio incluídos. As inscrições estão abertas até o dia 8 de novembro.

Inscrições – Para participar do processo seletivo é necessário ter mais de 21 anos, além de possuir carteira nacional de habilitação D ou E. É desejável que as candidatas tenham, ao menos, um ano de experiência em transporte ou trânsito. As interessadas deverão se cadastrar neste link. A seleção será realizada por meio de entrevista online e haverá avaliação psicológica e veicular na FABET de forma presencial. O início das aulas, que inclui módulos específicos sobre segurança, está previsto para 18 de novembro. Há possibilidade de parte das formandas serem contratadas pelas transportadoras que prestam serviço para a Ipiranga, mediante disponibilidade.

De acordo com Luciana Domagala, vice-presidente de Pessoas e Sustentabilidade da Ipiranga, o projeto proporciona a inclusão de novas profissionais na indústria de óleo e gás. “Após o sucesso da primeira edição, decidimos iniciar a segunda turma para ampliar as oportunidades de qualificação de novas profissionais em nosso setor. Por meio de uma capacitação de qualidade, causamos um impacto positivo nas comunidades próximas das nossas operações”, afirma Domagala.

Desenvolvimento – A Ipiranga está comprometida com várias ações afirmativas que visam a diversidade e inclusão em sua estratégia de negócio. Em 2024, 44% das posições executivas e de liderança são ocupadas por mulheres. A empresa também investiu em iniciativas e parcerias que promovam educação de qualidade e geração de emprego e renda em comunidades do entorno das operações, como o “Operação Mulher”, “Operação Mulher Motorista” e “Inclusão Tech”. Hoje, a Ipiranga realiza e apoia 24 projetos próprios e incentivados, voltados para educação e geração de renda.

Outro exemplo de ações da Ipiranga para fomentar a diversidade e inclusão, é o patrocínio à equipe Ipiranga Racing, que disputa a Stock Car Pro Series, tem em seu quadro as únicas engenheira e mecânica da categoria, Rachel Loh e Patrícia Alencar. Ainda no automobilismo, a empresa patrocina o projeto “Girls Like Racing by Ipiranga”, que leva meninas apaixonadas pelo automobilismo para conhecerem o dia a dia da Ipiranga Racing e a preparação para as corridas.