IPH USCS participa do projeto Travessia das Águas

O projeto Travessia das Águas, elaborado em parceria entre o Movimento em Defesa da Vida do Grande ABC (MDV/ABC), o Projeto IPH (Índice de Poluentes Hídricos) da USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul), e Travessia Produções Artísticas (sediado no espaço cultural Atelier Travessia na região central de São Paulo), foi selecionado, em março de 2024, no Edital Rio Pinheiros. A iniciativa é da Fundação SOS Mata Atlântica em parceria com a Heineken.

O projeto propõe intervenções criativas baseadas em soluções da natureza para sensibilizar a comunidade sobre a preservação dos recursos hídricos e ecossistemas aquáticos na região metropolitana de São Paulo, especificamente nos córregos Corujas (Zona Oeste) e Zavuvus (Zona Sul) – incluindo alunos de escolas públicas -, que enfrentam desafios relacionados ao racismo ambiental e falta de políticas públicas específicas. “A participação da USCS em projetos como este vem ao encontro dos objetivos da Universidade em impactar positivamente a sociedade, independente de sua região, por meio de ações que envolvem pesquisa e dedicação de nossos docentes e estudantes”, explica o reitor da USCS, Leandro Prearo.

Ao longo de 12 meses, serão realizadas atividades teóricas, saraus, workshops, palestras, atividades culturais e artísticas, bem como o desenvolvimento da ciência cidadã, adaptadas às necessidades de cada território. “Um aspecto fundamental do projeto é estimular o protagonismo da população, promovendo o compartilhamento de conhecimentos técnicos, pedagógicos e populares por meio de diálogo, participação e respeito mútuo, seguindo os princípios dos Círculos de Cultura”, explica a Coordenadora do Projeto IPH/USCS, profª. Marta Marcondes.

O projeto inclui atividades artísticas focadas em meio ambiente, sustentabilidade, reutilização de objetos, com o objetivo de conscientizar os participantes. “Utilizaremos a arte e suas diversas linguagens como forma de sensibilizar, mobilizar, conscientizar e inspirar as pessoas para a importância da preservação ambiental”, pontua o artista CACAU um dos coordenadores do projeto.

“Parcerias como essa, que envolvem organizações não governamentais, instituições de ensino e pesquisa, iniciativa privada e poder público, são fundamentais para que se comece a solucionar os problemas ambientais que assolam a região metropolitana de São Paulo. Ninguém consegue fazer sozinho”, afirma a presidente do MDV, Raquel Varela.

Além das atividades artísticas, de conscientização e educação ambiental com a população, serão realizadas análises da qualidade da água dos dois córregos, por meio de análises físico-químicas e microbiológicas, desenvolvidas juntamente com os atores locais e a equipe do Projeto IPH – Índice de Poluentes Hídricos da USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul). Além disso, será criado, também pela equipe do Projeto IPH, um aplicativo de celular que permitirá o estudo da qualidade ambiental das margens dos dois corpos hídricos.

“Este edital tem o intuito de apoiar os grupos voluntários de monitoramento da qualidade da água – integrantes do Observando os Rios na cidade de São Paulo –, bem como projetos educacionais, culturais e físicos que adotem soluções baseadas na natureza para engajar a sociedade na despoluição de nossos rios e demonstrar para a população e para os ocupantes de cargos públicos formas mais baratas e eficientes de melhorar a qualidade da água. Apesar de o foco ser a bacia do Rio Pinheiros, os seis projetos contemplados, que já estão em fase de execução – incluindo o Travessia das Águas –, servirão de modelo e inspiração para outras localidades do Brasil”, afirma Gustavo Veronesi, geógrafo e coordenador na SOS Mata Atlântica.

“Inspirado na teoria e prática de Paulo Freire, o projeto busca estimular a escuta e a troca de saberes para envolver a comunidade na proteção dos corpos d’água de seus territórios, consolidando o sentimento de guardiões, guardiãs e protetores ambientais” explica Ubimara Ding, uma das coordenadoras do projeto.

Sobre o Edital Rio Pinheiros

O edital para seleção dos seis projetos foi resultado de projeto da Heineken que, em setembro de 2023, desenvolveu um bar flutuante (Floating Bar) no rio Pinheiros, com o objetivo de levar o público a uma reflexão acerca da ocupação de espaços urbanos e a uma nova perspectiva sobre a cidade na qual está inserido. A ação faz parte do projeto Green Your City, da mesma empresa, que é uma plataforma que conta com iniciativas voltadas à cultura e sustentabilidade, na intenção de guiar as ações da marca, de acordo com suas metas de sustentabilidade. O bar, com estrutura de 400 metros quadrados, funcionou de 30/9 a 29/10.

Todo o lucro da operação do empreendimento foi revertido para ações que pudessem contribuir para a melhoria do rio e seu entorno, em parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica. Para isso, foram selecionados seis projetos (seleção por meio do edital 002/2023) que, conforme os critérios da comissão, estariam mais alinhados às duas principais modalidades: soluções baseadas na natureza e ações de educação ambiental e social. Os projetos selecionados serão subsidiados para implementação das ações propostas por cada um deles nas áreas ambiental, educacional, cultural e social. Clique aqui para saber mais sobre os projetos selecionados.