Ipem-SP inaugura o Laboratório de Iluminação

O Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), autarquia do Governo do Estado, vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania, inaugurou na quinta-feira, 25 de julho, no prédio do Centro Tecnológico da autarquia, na zona sul da capital, o Laboratório de Iluminação. O evento contou com a presença do secretário da Justiça e Cidadania (SJC) do Estado de São Paulo, Fábio Prieto, o secretário executivo da Casa Civil, Fraide Sales, e demais autoridades, entre elas, representantes do setor de metrologia, e de iluminação, como o presidente da Associação Brasileira de Indústria de Iluminação (Abilux), Roberto Saheli.

O superintendente do Ipem-SP, Marcos Heleno Guerson de Oliveira Junior, abriu o evento agradecendo ao secretário da Justiça e Cidadania pela presença e apoio constante nas iniciativas e realizações do Ipem, assim como a presença do secretário executivo da Casa Civil, demais convidados, e aos empregados públicos da autarquia. Na ocasião, fez uma reflexão sobre os avanços tecnológicos da indústria de iluminação, e como o Ipem poderá dar apoio ao segmento.

“O setor de iluminação é um campo com inovação tecnológica muito acelerada. No momento em que estamos vivendo, da Indústria 4.0 e transformação dos processos e dos produtos, novas tecnologias estão surgindo o tempo todo. Há uma série de produtos hoje no mercado que podem inclusive estar fora dos padrões de regulamentação, sendo necessário dizer até que ponto estes equipamentos são seguros ao consumidor. É importante que um órgão de fé pública, como o Ipem-SP, participe deste processo. Para nós é sempre importante trazer essa confiança, ajudar as empresas a se desenvolverem, e fazer a vigilância de mercado”, disse o superintendente.

O secretário da Justiça e Cidadania, Fabio Prieto, prestigiou o Ipem e demais partes envolvidas pela iniciativa do laboratório, também reforçando o apoio do Governo do Estado ao Ipem em suas atividades.

“Podem confiar no Ipem. O governador tem um olhar de confiança sobre a instituição, e tem esperança de trazer mudanças, poder inaugurar mais laboratórios como este, inaugurar outros tipos de laboratórios, e dar ao Ipem, uma dimensão de futuro, sabendo que o Ipem está no centro da indústria brasileira”, disse o secretário.

Após os pronunciamentos, foi realizado o descerramento das placas de inauguração do laboratório. Na ocasião, o superintendente do Ipem-SP fez agradecimentos a toda a equipe de trabalho formada por empregados públicos e terceirizados da autarquia, que exerceram trabalho direto pela construção do laboratório.

Na sequência, as autoridades convidadas, representantes da indústria de iluminação e demais convidados, puderam conhecer a parte interna do laboratório, suas instalações e equipamentos, com panorama prévio das atividades a serem realizadas.

Com o laboratório, que é fruto da parceria da autarquia com a Abilux, o Ipem-SP objetiva atuar na vigilância de mercado, prezando pela eficiência e segurança, realizando verificações metrológicas ou de calibração em instrumentos e produtos de iluminação, como lâmpadas, luminárias, plafons, spots, entre outros, seguindo as regulamentações estabelecidas pelo Inmetro, de modo a garantir a conformidade de requisitos técnicos de segurança e desempenho.

O laboratório será capacitado para realizar ensaios e serviços tecnológicos nas diversas fontes de iluminação, verificando se os produtos realmente entregam na prática ao consumidor, as especificações de funcionamento (potência – watts, quantidade de lumens, temperatura de cor), atribuídos pela empresa fabricante ou importador, e se estão em conformidade com as normas estabelecidas pelo Inmetro.

A infraestrutura do Laboratório de Iluminação do Ipem-SP será equipada com os mais modernos equipamentos para realização das medições, além de contar com equipe especializada para a realização de suas atividades.

O laboratório irá integrar o complexo de laboratórios do Departamento de Metrologia Científica e Industrial (DMCI) da autarquia. O departamento é responsável por disponibilizar ensaios de proficiência (EP) para empresas que declaram a conformidade em instrumentos submetidos ao controle metrológico legal.