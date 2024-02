Ipatinguense com destaque na américa latina vai entrevistar Domenica Dias, filha do Mano Brown

patinga, Minas Gerais – A atriz e empresária Domenica Dias, filha do rapper Mano Brown, concedeu entrevista ao jornalista e comunicador ipatinguense Wesley Luiz Costa Ribeiro, o B-boy Luizin. Ainda sem data, a entrevista foi confirmada pela própria artista em seu Instagram pessoal na tarde de 19 de fevereiro. A entrevista será de suma importância por marcar um momento muito importante para a jovem artista, que vem se destacando no cenário da artístico urbano mundial.

Domenica Dias: Uma Trajetória de Sucesso

Domenica Dias, nascida em São Paulo em 20 de maio de 2000, é uma atriz brasileira que vem conquistando reconhecimento não apenas no Brasil, mas também em todo o mundo. Filha do icônico rapper Mano Brown e filha da Eliane Dias, ela constrói sua própria trajetória de sucesso no mundo artístico.

Carreira em Ascensão

Seu currículo no cinema ainda é curto, mas já conta com participações em produções de destaque como o longa “Na Quebrada” e a série distópica da Netflix “3%”. Mais recentemente, integrou o elenco da série “As Seguidoras” do Amazon Prime Video.

Além da Atuação

Domenica também é empresária e gerencia a marca de roupas Yebo ao lado de sua mãe, Eliane Dias. Seu irmão, Jorge Dias, também segue carreira como ator.

B-boy Luizin: Um Jornalista Apaixonado pela Cultura Urbana

Wesley Luiz Costa Ribeiro, o B-boy Luizin, é um jovem jornalista e comunicador natural de Governador Valadares. Reside em Ipatinga desde criança. Desde cedo, demonstrou paixão pela comunicação e pela cultura urbana, tendo fundado em 2012 o Portal de Cultura Urbana. Um importante site que difundiu a arte urbana do Vale do Aço, Brasil e Mundo. E já recebeu 4 reconhecimento através dele.

Trajetória Profissional

Com passagens pela Rádio Vida e colaborações com diversos jornais, Luizin se destaca pela versatilidade e pelo compromisso com a informação de qualidade. Atua também como assessor de imprensa por meio do Bronx 73, e já entrevistou importantes nomes como MV Bill, Rodrigo Teaser, Marcos Mohai, entre outros nomes.

Um Encontro Marcante

A entrevista com Domenica Dias representa a convergência de dois talentos apaixonados por suas áreas de atuação. A experiência proporcionará ao público a oportunidade de conhecer mais sobre a trajetória da atriz e suas perspectivas sobre o mundo, além de destacar o talento e a dedicação do jovem jornalista ipatinguense.