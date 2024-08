Invictos, Evandro e Arthur batem tchecos no vôlei de praia e vão às oitavas

Evandro e Arthur Lanci venceram os tchecos Perusic e Schweiner, nesta sexta-feira (2), no vôlei de praia, nas Olimpíadas de Paris. Mesmo com disputa acirrada no começo, brasileiros fecharam a partida por 2 a 0 (parciais de 21/18 e 21/16). Agora, os dois seguem para as oitavas de final, que será mata-mata.

A dupla brasileira venceu o primeiro set por 21 a 18. Conseguindo abrir uma vantagem de três pontos somente no último ponto, Evandro e Arthur foram superiores aos tchecos e fecharam a primeira parte com vitória.

Destaque no saque. Evandro marcou quatro pontos de ace no primeiro set, além de outros cinco pontos de ataque e dois de bloqueio.

Já no segundo set, os brasileiros ‘atropelaram’ a dupla rival e fecharam em 21 a 16. Evandro fez diversos bloqueios e aces, enquanto Arthur brilhou nas defesas.

As duas duplas já estavam classificadas para as oitavas e invictas até então. Os brasileiros já haviam vencido os austríacos Hörl e Horst e os canadenses Schachter e Dearing, todos por 2 sets a 0.

Os dois fecharam a fase de grupo na liderança e seguem para as oitavas de final.

No feminino, as duplas brasileiras seguem invictas. Carol e Bárbara venceram as holandesas no tie-break nesta sexta, e Duda e Ana Patrícia bateram as italianas Valentina Gottardi e Marta Menegatti na quinta-feira.