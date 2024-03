InvestSP abre processo seletivo para vagas de nível superior em diversas áreas

A Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade (InvestSP), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo (SDE), abriu processo seletivo para a contratação de novos colaboradores, em cadastro de reserva, que vão atuar na cidade de São Paulo. Todas as vagas exigem formação superior, no mínimo seis meses de experiência e algum nível de proficiência em inglês, que varia de acordo com o cargo.

São oportunidades em áreas como: Comunicação, Relações Internacionais, Logística e Eventos, Jurídico, Recursos Humanos, Tecnologia da Informação, Contabilidade, Relações Institucionais e Governamentais, Projetos e Investimentos, Comércio Exterior, Tributária, Meio Ambiente e Transição Energética, Financeira, Inovação e Tecnologia.

O processo seletivo é realizado pela Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino, Tecnologia e Cultura (Fapetec) e o prazo de inscrições termina em 30 de abril, às 18h (horário de Brasília). Para acessar o edital, consultar as demais informações e regras e se inscrever, clique aqui.