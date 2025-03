Investir em imóveis protege o patrimônio da inflação?

A inflação é um fenômeno econômico que pode corroer o poder de compra e afetar negativamente os investimentos. No entanto, o mercado imobiliário se destaca como uma alternativa eficaz para proteger o patrimônio contra os efeitos da inflação. A aquisição de imóveis no Brasil tem se mostrado uma estratégia sólida e segura para preservar e até aumentar o valor do patrimônio ao longo do tempo.

O mercado imobiliário possui um histórico de valorização contínua, mesmo em períodos de alta inflação. Isso ocorre porque os preços dos imóveis tendem a subir com os custos de construção e mão de obra. Além disso, os imóveis geram renda com aluguel, que pode ser ajustado conforme os índices de inflação, garantindo que o proprietário mantenha seu poder de compra.

Vantagens de Investir em Imóveis:

Valorização de Longo Prazo: imóveis tendem a se valorizar ao longo do tempo, acompanhando ou até superando a inflação. Historicamente, o mercado imobiliário brasileiro tem mostrado uma tendência de crescimento, especialmente em áreas urbanas e regiões em desenvolvimento. A valorização dos imóveis é impulsionada por fatores como o aumento da demanda, melhorias na infraestrutura e desenvolvimento econômico.

Renda de Aluguel: o aluguel pode ser reajustado de acordo com a inflação, proporcionando uma fonte de renda estável e protegida. Em tempos de inflação alta, os contratos de aluguel geralmente incluem cláusulas de reajuste anual baseadas em índices de inflação, como o IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado). Isso garante que a renda do aluguel mantenha seu valor real ao longo do tempo.

Segurança: imóveis são investimentos sólidos e seguros, com baixo risco de perda. Diferente de investimentos em ações ou criptomoedas, que podem ser voláteis e imprevisíveis, os imóveis oferecem uma segurança tangível. A propriedade de um imóvel é um ativo físico que não pode ser facilmente perdido ou destruído, proporcionando uma sensação de estabilidade e segurança financeira.

Diversificação: investir em imóveis ajuda a diversificar o portfólio, reduzindo o risco geral. A diversificação é uma estratégia fundamental para mitigar riscos em qualquer portfólio de investimentos. Ao incluir imóveis no portfólio, o investidor pode equilibrar os riscos associados a outros tipos de investimentos, como ações, títulos e fundos mútuos.

Vantagens Fiscais: no Brasil é possível vender um imóvel e comprar outro residencial sem pagar imposto sobre o ganho de capital, o que torna este investimento ainda mais atrativo. A Lei nº 11.196/2005, permite que o proprietário venda um imóvel residencial e utilize o valor para adquirir outro imóvel residencial no prazo de 180 dias, ficando isento do imposto sobre o ganho de capital.

Apesar das vantagens, é importante estar ciente de alguns pontos importantes a serem considerados, como: liquidez não imediata, uma vez que venda de um imóvel pode levar algum tempo, dependendo do mercado e da localização. Isso pode ser um desafio para investidores que precisam de acesso rápido a dinheiro. Outro ponto importante são os custos de manutenção e custos iniciais altos. A compra de imóveis exige um investimento inicial significativo, o que pode ser uma barreira para alguns investidores. Além do preço de compra, há custos adicionais como impostos, taxas de cartório e despesas com financiamento. Esses custos iniciais podem tornar o investimento em imóveis inacessível para alguns.

Mesmo com estes pontos de atenção mencionados, investir em imóveis no Brasil é uma estratégia eficaz para proteger o patrimônio contra a inflação. Historicamente, os imóveis têm se valorizado no longo prazo, oferecendo uma proteção sólida e segura.

Marcos Bigucci

Marcos é advogado, diretor da Construtora MBigucci, mestre em Administração de Empresas pela Devry University – USA, Master Business Administration (MBA) pela FGV/Brasil e Certificado pela Harvard University – USA em Tecnologia e Empreendedorismo.