Investimentos públicos colocam Ribeirão Pires como 9ª cidade mais segura do Estado de SP

Investimentos públicos garantiram a Ribeirão Pires a nona colocação entre as cidades mais seguras do Estado, em ranking elaborado pela MySide, empresa que atua no setor imobiliário. Os dados foram compilados junto ao IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e também ao Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. No Brasil, o município aparece entre os 11 mais seguros.

O fortalecimento da Guarda Civil Municipal, a ampliação do sistema de videomonitoramento 24 horas, integrado ao Muralha Paulista, do Governo de São Paulo, e a inauguração de bases da GCM no Centro Alto e na Quarta Divisão estão entre as medidas que contribuem para a melhoria dos indicadores de Ribeirão Pires.

Conforme o ranking, a Estância aparece com apenas 3,9 crimes de assassinato por 100 mil habitantes. No rol constam apenas municípios com mais de 100 mil moradores.

“Eu assumi a Secretaria de Segurança Urbana, Mobilidade e Defesa Civil exatamente para reduzir os índices criminais na cidade. O prefeito Guto Volpi tem investido muito na nossa corporação e, principalmente em equipamentos que aumentam as ações de inteligência da GCM, como o Escudo Digital e o Muralha Paulista”, declarou o secretário da pasta, Sandro Torres.

Para impedir a ação criminosa, a Prefeitura de Ribeirão Pires investiu na GCM (Guarda Civil Municipal) e também em projetos que ampliam a segurança no município. A Guarda realiza ações ostensivas em diversas áreas do município, o que inibe a ação criminosa na Estância.

Um dos projetos mais importantes é o Escudo Digital, em que a municipalidade implantou totens de segurança inteligentes, equipados com câmeras, com giroflex e que estão diretamente conectados à central de videomonitoramento que opera 24 horas por dia. Espalhados pela cidade, os totens filmam e identificam ações criminosas e passam imagens em tempo real para a GCM.

Ribeirão Pires também passou a integrar o Muralha Paulista, projeto do Governo do Estado de São Paulo, que interliga informações das câmeras de vigilância de todo o território estadual às forças de segurança, o que auxilia a autuação ao combate de diversos tipos de crimes.

A GCM de Ribeirão Pire ainda realiza operações em conjunto com a PM (Polícia Militar) e com a Polícia Civil. A parceria auxilia na busca de criminosos que atuam nos municípios, assim como atua no impedimento de ação criminosa, principalmente contra o tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio, como roubos e furtos.

No período do final de ano, a Guarda de Ribeirão Pires intensificou o policiamento nas ruas com a Operação Bairro Seguro. A ações visam aumentar ações de incursões nos bairros da cidade, com intuito de inibir roubos a residências.

Brasil – Ainda no Ranking elaborado pela MySide, se for levado em conta os dados compilados no Estado de São Paulo, Ribeirão Pires aparece na 11ª colocação como uma das mais seguras, das 30 que foram eleitas.