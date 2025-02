Investimentos em infraestrutura e sustentabilidade transformam a região de Pirituba

Pirituba, um dos bairros mais tradicionais da Zona Norte de São Paulo, vem passando por uma transformação significativa impulsionada pelo empreendimento Sete Sóis Pirituba, Cidade Inteligente da MRV, empresa do grupo MRV&CO. O projeto, que abrange uma área de 1,7 milhão de m² e conta com um investimento total de R$ 2 bilhões, está promovendo melhorias que vão além da modernização da infraestrutura local.

Com foco na sustentabilidade e no bem-estar da comunidade, as mudanças prometem tornar a região mais conectada, acessível e ambientalmente responsável.

O trânsito, um dos principais desafios do bairro, está no centro das intervenções planejadas. O alargamento e a conexão de vias importantes, como as avenidas Raimundo Pereira de Magalhães e Dr. Felipe Pinel, fazem parte de um esforço coordenado para melhorar a mobilidade urbana em Pirituba. A MRV também iniciou a construção de uma nova malha viária, composta por dois eixos estratégicos que visam conectar as vias principais da região.

Segundo dados da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a região tem enfrentado um aumento significativo no fluxo de veículos, o que torna as melhorias viárias ainda mais importantes. A nova conexão entre essas avenidas, que está em andamento, é esperada para reduzir consideravelmente o tempo de deslocamento, proporcionando mais agilidade para os moradores e um ambiente urbano mais eficiente.

A diretora de Desenvolvimento Imobiliário da MRV, Camila Fiuza, explica que a nova infraestrutura vai além de facilitar o tráfego, gerando um novo eixo de negócios e oportunidades para a população: “Queremos criar um espaço para oferecer moradias dignas, mas também queremos gerar novos negócios, empregos e interação social, promovendo um senso de comunidade e pertencimento”, afirma a executiva.

A revolução verde de Sete Sóis

Outro aspecto relevante do projeto Sete Sóis Pirituba é o foco na sustentabilidade. Uma das iniciativas é a criação de um corredor ecológico na região, inclusive, já foram plantadas mais de 60 mil mudas de árvores nativas, um passo importante para aumentar a cobertura verde e melhorar a qualidade do ar.

A substituição de espécies não nativas é parte do processo de restauração da biodiversidade, com o objetivo de promover o retorno da fauna ao local e contribuir para um ambiente urbano mais saudável. Segundo Fiuza, cerca de 80% da área era, até então, ocupada por gramíneas e eucaliptos, uma espécie exótica na região. Agora, o terreno será replantado com árvores nativas, e o projeto como um todo busca criar um bairro sustentável, embasado em estudos de soluções baseadas na natureza (SBN).

A MRV também está construindo reservatórios de água para mitigar os problemas de falta de água na região e trabalha em ações de despoluição. A previsão é de que a área, que já abriga parte do novo corredor ecológico, ainda ganhe mais espaços verdes e iniciativas voltadas para a sustentabilidade.

Embora os investimentos em infraestrutura e sustentabilidade sejam evidentes, a Smart Cidade Sete Sóis Pirituba também está comprometida com a integração da comunidade. A colaboração com os moradores e a ocupação responsável das áreas é um aspecto central da iniciativa. De acordo com Cláudio Costa, gestor executivo de obras, a prioridade é garantir que os benefícios cheguem a todos, especialmente às comunidades vizinhas, como a do Córrego Cantagalo.

A participação ativa dos moradores é fundamental para que o projeto atenda às reais necessidades da população e proporcione um crescimento equilibrado e sustentável.

Pirituba tem mercado imobiliário em expansão

De acordo com dados do Secovi-SP, em 2023, a região de Pirituba teve um aumento de 14% nos lançamentos de empreendimentos imobiliários, reflexo da valorização que o bairro vem experimentando. As melhorias nas condições de mobilidade e a expansão de áreas verdes também são fatores que impulsionam esse crescimento. Segundo um estudo da Fundação Dom Cabral, cada R$ 1 investido em infraestrutura tem o potencial de gerar um retorno de até R$ 3,50 para a economia local a longo prazo.

De acordo com Camila Fiuza: “Nosso compromisso vai além de construir um empreendimento. Estamos entregando infraestrutura que beneficia toda a comunidade, como novas avenidas, alargamento das vias e reforço no sistema de abastecimento de água. Esses investimentos são pensados para integrar o bairro, melhorar a mobilidade urbana e oferecer mais qualidade de vida para os moradores da região. Ainda temos um longo caminho pela frente, com entregas previstas ao longo dos 10 próximos anos, mas cada etapa concluída reforça a transformação positiva que estamos promovendo em Pirituba. Esse é um legado que queremos deixar: um bairro mais conectado, sustentável e seguro”, finaliza.