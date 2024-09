Investimentos em energia verde em São Paulo somam R$ 13,8 bilhões desde 2019

Os investimentos anunciados para geração de energias verdes (limpas e renováveis) no Estado de São Paulo somaram, desde 2019 até agosto de 2024, R$ 13,8 bilhões. Os dados são da Pesquisa de Investimentos Anunciados no Estado de SP (Piesp), da Fundação Seade. Desse total, 78% referem-se à energia produzida por meio de biomassa (R$ 10,7 bi), sendo as demais inversões nas fontes solar (R$ 2,5 bi) e hídrica (R$ 565 mi).

Entre 2019 e agosto de 2024, quase metade dos recursos anunciados para energias verdes, ambientalmente sustentáveis, destinaram-se à Região Administrativa de Araçatuba (R$ 3,8 bi) e à Região Metropolitana de São Paulo (R$ 2,6 bi). Também foram expressivos os valores direcionados às RAs de Franca e Bauru (R$ 1,7 bi para cada região), Ribeirão Preto (R$ 1,2 bi) e Campinas (R$ 849 mi). Os investimentos com abrangência inter-regional (sem especificação de valor para cada região) totalizaram R$ 810 milhões.

Na biomassa de cana, sobressai a Raízen, com investimentos em etanol 2G (Valparaíso, Barra Bonita, Morro Agudo, Andradina, Guariba), eletricidade (Paraguaçu Paulista) e biometano (Piracicaba). Em energia solar, o destaque coube à EDP pelos investimentos em dois complexos fotovoltaicos: em Ilha Solteira, com potência instalada de 254,6 MW, e em Pereira Barreto, com 252 MW.