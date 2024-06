Investimentos asiáticos no estado de São Paulo atingem a marca de R$ 64,9 bilhões

Um levantamento da Fundação Seade mapeou os investimentos de empresas asiáticas realizados no estado de São Paulo entre o ano de 2020 e abril de 2024. Segundo a Pesquisa de Investimentos Anunciados no Estado de São Paulo (Piesp), o valor anunciado foi de R$ 64,9 bilhões, sendo que as inversões divulgadas nos quatro primeiros meses de 2024 superaram os valores anuais apurados desde 2020. Na liderança do ranking de países, está a China, com R$ 27,9 bi, seguida do Japão (R$ 20,2 bi), Singapura (R$ 8,8 bi) e Coreia do Sul (R$ 6,9 bi).

No período analisado, dois setores se destacaram: a indústria, com 70% dos investimentos anunciados (R$ 45,1 bilhões); e empreendimentos de infraestrutura, com R$ 18,5 bilhões. Já para o setor de serviços, os recursos divulgados somaram R$ 1,2 bilhão e, para o comércio, foram os R$ 20 milhões restantes.

Na indústria, predominam os investimentos no ramo automotivo das montadoras japonesas Toyota, em Sorocaba e Porto Feliz, e Honda, em Itirapina; da chinesa Great Wall Motors (GWM), em Iracemápolis; e da sul-coreana Hyundai, em Piracicaba.

Outro destaque são os investimentos da Bracell, empresa do grupo RGE de Singapura que produz celulose e papel, em Lençóis Paulista. Na infraestrutura, os maiores montantes foram divulgados pelas chinesas CPFL, da State Grid, para a distribuição elétrica no Estado, e CRRC, para o Trem Intercidades (São Paulo-Campinas).

A Região Administrativa de Campinas teve participação de 35% nos recursos (R$ 22,4 bilhões), seguida pelas RAs de Sorocaba (R$ 12,9 bilhões) e Bauru (R$ 8,5 bilhões). Valores expressivos também foram direcionados à Região Metropolitana de São Paulo (R$ 2 bilhões) e às regiões de Santos (R$ 1,5 bilhão) e São José dos Campos (R$ 622 milhões). Os investimentos com abrangência inter-regional (sem especificação de valor para cada região) totalizaram R$ 16,8 bilhões.

PIESP

A PIESP, realizada pela Fundação Seade desde 1998 e, desde o início de 2012, com metodologia revisada, acompanha os anúncios de investimentos produtivos de empresas veiculados na imprensa, fornecendo informações que auxiliam a identificação de tendências setoriais e regionais da economia paulista.