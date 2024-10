Investigadores descobrem esquema de roubo de carga e prendem dois foragidos da Justiça em SP

Após investigações, a Polícia Civil descobriu um esquema de roubo qualificado de cargas e prendeu dois homens, de 34 e 42 anos, na quarta-feira (9), no Jardim São Luís, zona sul de São Paulo. A dupla estava foragida da Justiça desde junho e tinha como alvo duas empresas, uma de transportes e outra de bebidas alcoólicas.

As vítimas registraram dois boletins de ocorrência contra os acusados, um em junho e outro em julho. Os policiais iniciaram as buscas com base nas características dos suspeitos, que repetiam a mesma dinâmica de crime: abordavam motoristas, os ameaçavam e roubavam as cargas, que eram colocadas em uma van.

Os agentes identificaram os suspeitos e os endereços. O caso foi encaminhado à Justiça, que expediu mandados de busca domiciliar para os imóveis ligados aos suspeitos, além de mandados de prisão temporária.

Com o apoio de policiais militares, a equipe cumpriu as ordens judiciais e encontrou os criminosos, que foram encaminhados à delegacia e reconhecidos pelas vítimas como autores dos crimes.

Ainda durante a investigação, um terceiro comparsa foi identificado. Ele permanece foragido, mas as buscas continuam.

Segundo o boletim de ocorrência, os suspeitos causaram um prejuízo de R$ 37 mil à empresa de transportes e outro de R$ 27 mil à de bebidas. O caso foi registrado como captura de procurado, roubo, apreensão e entrega de veículo e objeto no 92º Distrito Policial, no Parque Santo Antônio, onde a dupla permanece presa e à disposição da Justiça.