Investigador e auxiliar de papiloscopista salvam recém-nascida engasgada em Guararema

Um investigador e um auxiliar de papiloscopia da Delegacia de Polícia de Guararema ajudaram a salvar uma criança de dois meses que perdeu os sentidos ao se engasgar com leite materno.

A mãe e a avó da Olívia, de dois meses, chegaram ao Distrito Policial pedindo ajuda com a bebê já desmaiada no colo. O investigador Roberto Arado percebeu que a menina estava desmaiada e sem movimentos que indicassem respiração. “Fiz manobras de desengasgo por alguns instantes e pude perceber que a criança começou a respirar com dificuldades” explicou o policial.

A dupla percebeu a necessidade de um atendimento médico e decidiu levar Olívia à Santa Casa de Guararema. Arado continuou cuidando do bebê, enquanto Benedito dos Santos, auxiliar de papiloscopia, dirigiu seu carro, que estava mais acessível no momento, até o pronto socorro. “Fomos prontamente atendidos e logo veio a notícia de que Olívia estava salva”, contou o investigador.

Passado o susto, a família voltou à delegacia para agradecer aos profissionais. Olívia passa bem e não ficou com nenhuma sequela.

PM e Corpo de Bombeiros salvaram, em média, 2 bebês engasgados por dia em 2023

O trabalho realizado pelas equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de São Paulo atendeu 760 ocorrências de desengasgos de bebês ao longo de 2023, por meio do atendimento emergencial dos números 190 e 193. A rapidez e a eficiência do serviço contribuíram para salvar, em média, a vida de duas crianças por dia no estado.

O Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) e o Centro de Operações do Corpo de Bombeiros (Cobom) receberam nos últimos dois anos 1,5 mil chamados para ocorrências de desengasgos de bebês. “A calma, a técnica e o jeito que o operador me orientou foram fundamentais para a minha filha voltar a respirar”, observou a empresária.

Treinamento

Os operadores do Copom e do Cobom recebem treinamento contínuo para melhorar o atendimento de emergência. Durante um curso de seis semanas, são ensinadas técnicas básicas e avançadas para auxiliar as vítimas por telefone em casos de engasgos, abrangendo desde recém-nascidos até adultos.

O comandante do Copom, coronel Carlos Henrique Lucena, exaltou o trabalho realizado pelos policiais na unidade. “É um tempo de resposta curto, por isso, a capacitação é essencial para o atendimento. A técnica, aliada à tranquilidade, é crucial para salvar vidas”, ressaltou.

Além dos atendimentos rotineiros e de salvamento, os PMs são preparados para casos de parada cardiorrespiratória, hemorragia e até vazamento de gás.