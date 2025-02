Investigação sobre explosão de avião em Ubatuba segue sem conclusão

Um mês após a explosão de uma aeronave em Ubatuba, decorrente de uma tentativa de pouso malsucedida, no litoral norte de São Paulo, a investigação sobre as causas do acidente ainda não apresenta resultados conclusivos. O incidente, que ocorreu no dia 9 de janeiro, resultou na morte do piloto e deixou feridos os membros de uma família a bordo, incluindo um casal e seus dois filhos, de 4 e 6 anos, que precisaram ser hospitalizados.

No dia 15 de janeiro, o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) divulgou um relatório preliminar com informações básicas sobre o acidente. Segundo a FAB (Força Aérea Brasileira), este documento continha dados coletados nas fases iniciais da apuração.

O relatório preliminar indica que a aeronave havia decolado do aeródromo Mineiros, localizado em Goiás, com destino ao Aeródromo Estadual Gastão Madeira em Ubatuba por volta das 11h20, em um voo privado que transportava um tripulante e quatro passageiros. Durante a tentativa de pouso, o jato ultrapassou os limites da pista e colidiu com o alambrado do aeroporto, parando fora da área designada.

Até o momento, não há uma data prevista para a conclusão da investigação. O Cenipa informou que a finalização do inquérito dependerá da complexidade dos fatores envolvidos no acidente. Assim que o relatório final estiver concluído, ele será disponibilizado publicamente no site do centro.

Imagens capturadas por câmeras de monitoramento mostram o jatinho colidindo com o alambrado e percorrendo a avenida Guarani até atingir uma praça e explodir ao chegar à praia do Cruzeiro. Testemunhas relataram que um poste e um veículo desocupado também foram atingidos durante o incidente.

A investigação está sendo conduzida em conjunto pela Aeronáutica, pela Polícia Civil e pelo Ministério Público de São Paulo. Um inquérito policial foi instaurado pela delegacia de Ubatuba, que continua a realizar diligências enquanto aguarda os laudos periciais e as conclusões das investigações do Cenipa.

Após o acidente, o aeroporto permaneceu fechado por aproximadamente 24 horas e foi reaberto após avaliação realizada pelo Seripa IV (Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos).

A tentativa de pouso frustrada foi registrada pelo economista Rogério Prado Chaves, que estava em férias na cidade. Ele filmou o momento em que a aeronave se aproximava da pista e não conseguiu parar a tempo antes de colidir com o solo. O vídeo também documenta as tentativas de resgate e a erupção das chamas ao redor da aeronave, ocorrendo sob chuvas que deixaram a pista molhada.

Especialistas consultados destacam que as condições meteorológicas adversas e a dimensão da pista podem ter contribuído para o acidente. O aeroporto de Ubatuba possui uma única pista com duas cabeceiras; uma delas tem 940 metros disponível para pouso, enquanto na outra direção há apenas 560 metros devido à topografia local.

Até agora não existem informações sobre por que a aeronave optou por pousar na cabeceira mais curta. A administração do aeroporto, Rede Voa, afirmou que ambas as cabeceiras estavam disponíveis no dia do acidente.

Fontes ligadas ao aeroporto mencionaram que não havia marcas de frenagem na pista principal, apenas no gramado posterior. O jato envolvido é um Cessna Aircraft modelo 525 fabricado em 2008 e registrado para serviços aéreos privados sem autorização para operações como táxi aéreo; sua documentação estava regular segundo dados da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

A família proprietária da aeronave é produtora de soja em Goiás e estava viajando para Ubatuba em viagem de lazer. O jato Cessna PR-GFS foi adquirido em novembro de 2020 e estava em plena conformidade com as normas de aeronavegabilidade até a data do acidente.