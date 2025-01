Investigação leva polícia a encontrar carga de grama sintética furtada de empresa

A Polícia Civil localizou nesta terça-feira (7) uma carga de grama sintética que havia sido furtada de uma empresa localizada no bairro Balneário Mar Paulista, na zona sul de São Paulo, no final de dezembro.

Na ocasião, os suspeitos chegaram ao depósito da empresa e levaram 10 mil metros do material com o uso de dois caminhões. O caso ocorreu na noite de 22 de dezembro e foi registrado no 98º Distrito Policial (Jardim Miriam), de onde partiu a investigação.

Hoje, os policiais conseguiram interceptar um dos veículos com parte do material furtado no Parque Novo Mundo, na zona norte da capital. Em um galpão próximo do local, outra parte do material foi encontrado.

Cerca de dez suspeitos estavam no local e foram levados até a delegacia para prestarem esclarecimentos. O caso segue em andamento.