Investigação leva Dise a descobrir ‘casa bomba’ e prender traficante em São José dos Campos

A Polícia Civil fechou uma “casa bomba” — usada para armazenar mais de 5 mil porções de entorpecentes, sendo porções de cocaína, ecstasy e drogas K. A descoberta aconteceu durante cumprimentos de mandados de busca na casa de um homem, de 25 anos, suspeito de integrar uma quadrilha especializada no tráfico de drogas em São José dos Campos. Comprovantes de transações indicam movimentações de R$ 24 mil.

Ontem, quinta-feira (19), durante cumprimento das ordens judiciais, uma equipe da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) montou um ponto de vigilância para observar a movimentação na região e flagrar a negociação de drogas. Os agentes identificaram o suspeito logo depois.

Ao perceber a aproximação da equipe, o homem tentou fugir, descartando uma mochila no meio do caminho. Ele foi interceptado e preso.

Na bolsa, os policiais encontraram parte das drogas prontas para a venda. O restante do entorpecente foi localizado no banheiro da casa do suspeito.

No total, foram apreendidos 1,5 mil pacotes de cocaína, 179 porções de drogas K, 514 de haxixe e 2,3 mil de maconha. No mesmo cômodo mais 665 pedras de crack e 124 comprimidos de ecstasy foram encontrados.

O caso foi registrado como tráfico de drogas na Dise de Jacareí. Após o flagrante, o homem foi levado à delegacia. Agora, ele permanece à disposição da Justiça