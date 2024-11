Investigação apura fraudes de R$ 40 milhões contra Banco do Brasil

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), em colaboração com a Polícia Civil do Rio, está realizando, nesta quinta-feira, dia 21, uma operação para cumprimento de mandados de busca e apreensão em locais associados a 11 indivíduos suspeitos de envolvimento em fraudes milionárias contra o Banco do Brasil. A ação visa desmantelar um esquema que gerou prejuízos superiores a R$ 40 milhões à instituição bancária.

As investigações conduzidas pela Delegacia de Roubos e Furtos, em conjunto com o Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPRJ, revelaram que o grupo criminoso atua desde dezembro de 2023. Utilizando dispositivos eletrônicos não autorizados, como modens e roteadores, os suspeitos conseguiam acessar os sistemas internos das agências bancárias. Essa invasão permitia que eles obtivessem dados confidenciais dos clientes, que eram então utilizados para realizar diversas fraudes financeiras.

A organização criminosa operava com uma estrutura bem definida, onde as funções eram divididas entre aliciadores, responsáveis pela instalação dos equipamentos, operadores financeiros e líderes. Durante um período de oito meses, o grupo conseguiu invadir os sistemas de segurança de várias agências do Banco do Brasil situadas em bairros e municípios como Recreio dos Bandeirantes, Barra da Tijuca, Vila Isabel, Centro do Rio, Niterói, Tanguá, Nilópolis e Duque de Caxias.

A operação, denominada “Chave Mestra”, teve início após a Unidade de Segurança Institucional do Banco do Brasil fornecer informações cruciais sobre as atividades ilícitas. Os suspeitos são investigados por crimes relacionados à formação de organização criminosa e invasão de dispositivos informáticos.

Ao todo, estão sendo cumpridos 16 mandados de busca e apreensão expedidos pela 1ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa do Rio de Janeiro. As ações ocorrem em diversos locais da capital fluminense e região metropolitana, incluindo São Gonçalo e os bairros da Taquara, Barra da Tijuca, Praça Seca, Magé, Recreio dos Bandeirantes, Pechincha, Cidade de Deus, Magalhães Bastos e Irajá.