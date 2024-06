Inverno tem previsão de temperaturas acima e chuvas abaixo da média

De acordo com previsão dos climatologistas o inverno no Hemisfério Sul, que começa oficialmente às 17h51 de 20 de junho, horário de Brasília, e termina em 22 de setembro, às 9h44, chegada primavera, deve começar sob neutralidade climática. No entanto, em meados de julho, o fenômeno La Niña, que esfria as águas do Pacífico Equatorial, deve se configurar.

“A estação deve transcorrer sob influência do fenômeno La Nina, diferentemente do ano anterior, quando a estação ocorreu sob condições do El Niño. Portanto, a tendência é de um inverno mais seco que o normal, com eventos de dias frios e baixa umidade relativa do ar”, explica Adilson Nazário, técnico em meteorologia do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura, órgão ligado à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB).

De acordo com dados do CGE, que mantém histórico pluviométrico na capital desde 1995, a média de chuva esperada para o inverno é de 132,7mm. O mais chuvoso desde o início das medições foi o de 2009 com 352,2mm, pois o que registrou o menor acumulado foi o de 2017 com 61,6mm, enquanto o dia 27 de junho de 2020 foi o mais chuvoso do inverno, com 57,4mm de média na cidade.

Ainda conforme dados do CGE, que mantém histórico de temperatura na capital desde 2004, as seguintes temperaturas são esperadas durante a estação:

Junho: Mínima média de 13,4°C; máxima média de 22,9°C;

Julho: Mínima média de 12,6°C; máxima média de 23°C;

Agosto: Mínima média de 13,4°C; máxima média de 24,2°C;

Setembro: Mínima média de 13,4°C; máxima média de 24,2°C;

Os recordes de temperatura já registrados durante o inverno, desde 2004, de acordo com dados do CGE foram:

Médias

Menor média de temperatura mínima com 3,2°C na cidade dia 30/07/25021;

Menor média de temperatura máxima com 8,3°C na cidade dia 24/07/2013;

Maior média de temperatura mínima com 17,6°C na cidade dia 07/07/2007;

Maior média de temperatura máxima com 33°C na cidade dia 30/08/2005;

Absolutas – Temperaturas registradas em um único local

Menor temperatura mínima absoluta com -3°C em Engenheiro Marsilac, Zona Sul, dia 30/07/2021;

Menor temperatura máxima absoluta com 7,6°C em freguesia do Ò, Zona Norte e Parelheiros, Zona Sul, dia 24/07/2013;

Maior temperatura mínima absoluta com 19,8°C na Sé/CGE, Centro, dia 14/07/2015;

Maior temperatura máxima absoluta com 36,6°C no Butantã, Zona Oeste, dia 30/08/2017;

“No inverno é comum a passagem de frentes frias associadas a massas de ar frio e a ocorrência de recordes de temperatura mínima. É comum também eventos de “estiagem”, com períodos prolongados sem chuva e temperaturas mais elevadas. Por isso, são observados dias com grande amplitude térmica”, comenta Nazário. “Ainda podem ocorrer a formação de nevoeiros e geadas em locais mais elevados e a inversão térmica, quando uma camada de ar quente se sobrepõe a uma mais fria“, complementa o técnico em meteorologia do CGE.