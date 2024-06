Inverno Solidário: SPMAR entrega cobertores no Alto Tietê

A SPMAR deu continuidade a sua campanha Inverno Solidário 2024 e realizou a doação de um lote de cobertores para as cidades do Alto Tiete. Foram entregues 200 unidades, via Fundo Social de Solidariedade(FSS), que beneficiarão as cidades de Suzano, Arujá, Poá e Itaquaquecetuba.

“Nosso objetivo é colaborar com a campanha de inverno de cada uma das cidades do entorno do Rodoanel, ao mesmo tempo que incentivar, pelo exemplo, outras empresas a participarem dessa corrente de solidariedade que protege das baixas temperaturas quem não tem um abrigo seguro”, explicou Fabio Loiola, coordenador de Comunicação da Concessionária SPMAR e responsável pela ação.

No município de Suzano a doação foi recebida pela primeira dama Larissa Ashiuchi, presidente do Fundo Social de Solidariedade (FSS) da cidade. Em Arujá essa missão coube à Sara Dourado, vice presidente do FSS local.

A cerimônia de entrega dos cobertores em Poá ocorreu na presença do Secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Emerson Tiago Viana. Já em Itaquaquecetuba, Maria Aparecida dos Santos, recebeu a doação em nome do Fundo Social de Solidariedade da cidade.

A campanha Inverno Solidário da SPMAR reforça a importância da reutilização dos materiais, uma vez que todos os cobertores doados são feitos a partir da reciclagem dos uniformes utilizados pela equipe de operação da Concessionária nos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas. Em 2024 já foram entregues 400 cobertores entre as regiões do ABC e do Alto Tietê.