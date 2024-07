Inverno Solidário: SPMAR entrega cobertores em Embu das Artes e Itapecerica da Serra

A concessionária SPMAR finalizou mais uma doação dentro da Campanha Inverno Solidário 2024. As entregas de julho foram para as cidades de Embu das Artes e Itapecerica da Serra.

Nesse novo lote de entregas foram distribuídos 150 cobertores, sendo 50 para o Fundos Social de Solidariedade(FSS) de Embu das Artes, 50 para o FSS de Itapecerica da Serra e outros 50 para a instituição Obreiros de Amor e Misericórdia de Embu das Artes

“Com essas novas doações totalizamos a entrega de 550 cobertores para as cidades do entorno do Rodoanel, contribuindo diretamente com a campanha de inverno dos fundos e organizações que atendem a população da região”, disse Fabio Loiola, coordenador de Comunicação da Concessionária SPMAR e responsável pela ação.

No município de Itapecerica da Serra, Christina Tieme Nakano, presidente do Fundo Social de Solidariedade (FSS) da cidade recebeu a doação e reforçou a importância desses cobertores para o programa da cidade:

“Agradeço imensamente a SPMAR por mais um ano de doação para a nossa Campanha do agasalho. E esse ano é especial porque encaminhamos os cobertores que tínhamos para ajudar a população no Rio Grande do Sul” agradeceu Christina, que explicou o destino desses novos cobertores “Agora, essa doação nos ajudará muito e chegaram num momento adequado em que começamos a ajudar a população em vulnerabilidade social da nossa cidade”.

A campanha Inverno Solidário da SPMAR reforça a importância da reutilização dos materiais, uma vez que todos os cobertores doados são feitos a partir da reciclagem dos uniformes utilizados pela equipe de operação da concessionária .

No ano de 2024 já foram doados 550 cobertores, todos distribuídos no Alto Tietê, ABC e região metropolitana de São Paulo, em cidades localizadas no entorno dos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas.