Inverno solidário 2024: SPMAR inicia campanha com doações para o Grande ABC

A Campanha inverno solidário da SPMAR começa forte este ano com entregas realizadas nas cidades de Ribeirão Pires, Mauá, Santo André e São Bernardo do Campo. Em cada uma das quatro cidades foram entregues 50 cobertores. Ao todo, 200 cobertores foram doados.

“Nosso grande objetivo com essa ação é sempre alcançar as 11 cidades do entorno da rodovia para apoiar as campanhas de invernos locais”, explica Fabio Loiola, coordenador de comunicação da SPMAR e responsável pela campanha: “Ano passado, por exemplo, em dois meses, distribuímos um total de 1315 itens, sendo 500 cobertores e 815 peças de roupas”, finaliza Fabio.

Reciclagem com propósito – Todos os cobertores doados são frutos da reciclagem de uniformes utilizados pela equipe de operação da Concessionária SPMAR nos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas. A transformação de uniformes em cobertores foi a solução encontrada para dar um destino mais nobre a esse tipo de resíduo. Em média, cada quilo de uniforme reciclado vira um cobertor.