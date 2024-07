Inverno saboroso: bolos caseiros clássicos para aproveitar durante a estação

Com o registro médio de temperaturas abaixo de 22ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o inverno abre a temporada mais fria do ano, o que faz as pessoas buscarem mais aconchego em qualquer atividade para aproveitar as baixas temperaturas. Neste sentido, os bolos caseiros, feitos para serem consumidos na hora do café da manhã ou da tarde ganham destaque. Isso porque de acordo com a pesquisa Taste Tomorrow, divulgada em 2023, 7 em cada 10 brasileiros satisfazem as pessoas queridas e a si mesmas com doces. Com a atenção voltada para isso, a Casa de Bolos, maior rede de franquias de bolos do Brasil e pioneira no segmento, apresenta uma seleção de sabores feitos a partir de uma produção 100% artesanal com frutas sazonais e de verdade para experimentar nesta estação. Confira:

Bolo de Maçã com Castanha – Ocupando o 1° lugar de sabor mais pedido nas lojas da franquia, o bolo é produzido com pedacinhos de maçã combinado com o gostinho crocante da castanha-do-pará. A opção pode ser encontrada por R$ 26,00.

Bolo de Banana com Canela – Com uma receita tradicional, o bolo ressalta o sabor da banana com uma massa leve, polvilhado com um toque de canela e açúcar para conquistar qualquer paladar. Disponível por R$ 22,00.

Bolo de Laranja – Feito com a própria laranja, o bolo apresenta uma textura leve, ideal para realizar pausas para o lanche ou para o café da tarde com gostinho de uma das frutas da temporada. Disponível por R$ 24,00.

Bolo de Coco – Com muita maciez, combinada a textura dos pedaços de coco, o sabor combina com qualquer hora do dia. Disponível por R$ 24,00.

Além dos sabores sazonais, a Casa de Bolos oferece mais de 100 sabores artesanais, com versões mini, recheadas, Bolo Caseiro No Pote e outras sobremesas. Consulte a unidade mais próxima.

Sobre a Casa de Bolos

Criada com muito carinho pelas mãos talentosas da Vó Sônia em parceria com seus filhos, a Casa de Bolos é pioneira no segmento de bolos caseiros. Contando com mais de 500 unidades pelo país, a rede mantém uma rigorosa qualidade dos bolos oferecidos. Natural de Ribeirão Preto, mãe e filhos começaram o negócio num pequeno salão no centro da cidade e, com o sucesso da loja, optaram pelo modelo de franquias. Hoje, a Casa de Bolos tem no cardápio mais de 100 sabores, feitos a partir de uma produção 100% artesanal e com fruta de verdade. São versões clássicas, recheadas, diet, funcional, mini, baby, Bolo Caseiro no Pote e sobremesas geladas. Oferece também tortas, cucas, banoffee e outros sabores que agradam todos os paladares. Mais informações no site.